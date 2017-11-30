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В Бресте парень написал краской под окнами поздравление "пушистику". Жильцы обратились в милицию

01.12.2017 14:54 — Новости Общества | Tut.by  
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"С днем рожденя Пушистик", - такую надпись под подъездом дома в одном из микрорайонов города оставил неизвестный молодой человек. Жильцы креатив не оценили и написали заявление в милицию.

Видео: Виртуальный Брест

Момент нанесения поздравления на тротуар попал на камеру видеонаблюдения, установленную на доме. Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 ноября. На записи видно, как к подъезду подходит мужчина и на тротуаре выводит поздравление своему "Пушистику". Парень спешил так, что пропустил букву "и" в слове "рождения".

Жильцам дома такое творчество под окнами пришлось не по вкусу и они написали заявление в милицию с требованием привлечь виновника к ответственности, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Как сообщили TUT.BY жильцы дома, "пушистика" все же нашли. Личность установили по дате рождения. Оказалось, что 16 ноября дни рождения в их доме празднуют два человека: парень и девушка. Первый выпал из-под подозрения, а вторая идентифицировать личность злоумышленника по записи камеры видеонаблюдения не смогла. Кроме того она сообщила, что муж ее отбывает наказание в местах лишения свободы, а тайного поклонника у нее нет.

Проверка зашла в тупик. Установить нарушителя не удалось. В ответе, который жильцы получили из милиции, сообщалось, что в действиях неизвестного усматривается состав административного правонарушения "мелкое хулиганство". В то же самое время лицо, совершившее правонарушение, в сроки, установленные ПИКоАП установлено не было. Таким образом было принято решение прекратить административное дело.

 
Теги: Брест
 
 
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Правоохранители усмотрели состав "мелкого хулиганства", но виновного так и не нашли.

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