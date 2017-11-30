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Предприниматели против. В Гродно приостановлено движение экспресс-автобусов на рынок "Южный"
01.12.2017 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Сокращение затронуло экспрессные автобусы № 16Э, № 20Э, № 21Э, № 23Э, № 26Э, № 39Э. Все они идут на рынок «Южный» с разных районов города. На сайте автобусного парка
Пока такая реорганизация вводится с 1 по 31 декабря 2017 года.
Предприниматели, которые работают на рынке «Южный», с такой ситуацией не согласны и говорят о том, что покупателей, а их в последнее время и так немного, станет еще меньше.
Председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко
— Не нужно говорить, насколько для ИП важна доставка людей, особенно перед Новым годом. И так торговли нет, а тут еще этот удар. Интересно, что некоторые причину закрытия маршрутов связывают
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Приостановка маршрутов происходит в связи с оптимизацией городской маршрутной сети в регулярном сообщении и снижением затрат на перевозку пассажиров.
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