Сокращение затронуло экспрессные автобусы № 16Э, № 20Э, № 21Э, № 23Э, № 26Э, № 39Э. Все они идут на рынок «Южный» с разных районов города. На сайте автобусного парка сообщается , что приостановка данных маршрутов происходит в связи с оптимизацией городской маршрутной сети в регулярном сообщении и снижением затрат на перевозку пассажиров.





Пока такая реорганизация вводится с 1 по 31 декабря 2017 года.

Приостанавливается перевозка пассажиров на следующих маршрутах:

№ 16Э Улица Белые Росы — Рынок «Южный»,

№ 20Э Улица Домбровского — Рынок «Южный»,

№ 21Э Улица Молодежная — Рынок «Южный»,

№ 23Э Фолюш — Рынок «Южный»,

№ 26Э Девятовка-7 — Рынок «Южный»,

№ 39Э Областная филармония — Рынок «Южный».

Предприниматели, которые работают на рынке «Южный», с такой ситуацией не согласны и говорят о том, что покупателей, а их в последнее время и так немного, станет еще меньше.

Председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко прокомментировал в фейсбуке данную ситуацию:

— Не нужно говорить, насколько для ИП важна доставка людей, особенно перед Новым годом. И так торговли нет, а тут еще этот удар. Интересно, что некоторые причину закрытия маршрутов связывают с недавней попыткой самоубийства . Водитель прыгнул с моста в Неман. Снимают нагрузку с водителей, некому работать. По мнению предпринимателей, видимо, была проверка по этому факту. Зарплаты небольшие, соответственно, водителей не хватает. Вот и проводят оптимизацию. Да и год заканчивается. Надо как-то его закрыть. Конечно, это может быть ударом по бизнесу, поэтому совет рынка «Южный» намерен обратиться за разъяснениями по данному вопросу.