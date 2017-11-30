Высшее образование поделят на 2 ступени. Какие изменения внесут в Кодекс об образовании Беларуси

В структуре высшего образования в Беларуси планируют сделать две ступени: бакалавриат и магистратуру. Это одна из поправок, которую хотят внести в Кодекс об образовании. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ректора Республиканского института высшей школы (РИВШ) Виктора Гайсенка.



Фото: Александр Чугуев

Предполагается, что бакалавриат будет первой ступенью высшего образования, а второй — магистратура.

— Собственно, ничего нового здесь нет, уточняются лишь некие детали, сроки, условия обучения. А вот непрерывная образовательная программа, сочетающая положение специальностей и получение специальностей магистерской подготовки в непрерывном цикле, вводится впервые. Она будет ориентирована на подготовку по особо сложным специальностям — врачей, физиков-ядерщиков и других, — рассказал ректор РИВШ, отметив, что в общей сложности по такому пути будут идти около 50 специальностей. Кроме того, предполагается значительно сократить число специальностей.

— Сейчас мы имеем почти 400 специальностей на первом уровне и в магистратуре. Кроме того, есть еще специализации по каждой специальности и направления, и всего получается у нас 1,5 тыс. образовательных программ только по одному уровню, а по каждой нужен полный комплект документации (учебный план, типовая программа, образовательный стандарт), — пояснил Виктор Гайсенок. В этой связи предлагается ввести укрупненные специальности, а специализации из классификатора специальностей вообще убрать.

В Кодекс об образовании также хотят внести новую классификацию вузов, их планируют ранжировать по определенным показателям.

Изменения в Кодекс об образовании уже в скором времени внесут в правительство.