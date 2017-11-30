Мясокомбинат в Гродно: бродячих собак-убийц не кормим

ГРОДНО, 1 дек – Sputnik, Инна Гришук. Какие отходы производства Гродненского мясокомбината вывозятся на поля на окраину Гродно, показали на предприятии: экологи уверяют, что в них нет и не может быть ничего, что сгодится для еды бродячим собакам, которые в последний год сбились в стаи, стали агрессивными и все чаще нападают на домашних животных местных жителей.

Житель окраины Гродно Иван Каленик уже полгода пытается обратить внимание на постоянно растущее количество бездомных псов . Пенсионер уверен, что собаки-убийцы собираются в этом районе, потому что местный мясокомбинат вывозит на поля отходы от разделки туш животных. Он убежден, что поле стало для собак "рестораном".

Мясокомбинат: на поле возят удобрения, а не еду для собак

Журналист Sputnik побывала на местном мясокомбинате, чтобы узнать, куда направляются отходы из убойного цеха. На предприятии сообщили, что у них действительно заключен договор спонсорской помощи с СПК "Путришки", по полям которого так часто гуляют своры одичалых псов. По этому договору СПК получает отходы под названием каныга, которые используются как удобрение.

"Каныга – это содержимое кишок и желудков убойных животных, состоящее отчасти из не переваренных и не усвоенных при пищеварении частей корма растительного происхождения. Каныга извлекается при разделке туш животных, затем при помощи шнека передается в специально предназначенный для этого герметичный прицеп. Прицеп находится в изолированном от разделочного цеха помещении с отдельным подъездом со стороны улицы. Именно этот отход мы вывозим в СПК "Путришки", – пояснила инженер-эколог ОАО "Гродненский мясокомбинат" Светлана Хлистовская.



© Sputnik/ Инна Гришук Инженер-эколог гродненского мясокомбината Светлана Хлестовская

По словам специалиста, каныга буртуется (складывается в виде вала – Sputnik) на специально оборудованной площадке, имеющей бетонное основание. Здесь она смешивается с соломой, компостируется, а затем вывозится на поля и используется как удобрение. Иногда, по согласованию со специалистами СПК, предприятие вывозит каныгу в колхозные бурты, расположенные непосредственно на полях СПК.

"Необоснованно утверждать, что в отходах каныги находятся желудки, кишки и другие внутренности животных. Технологический процесс разделки туш животных направлен на максимальное исключение попадания животных остатков в отходы. Постоянной пищевой базы для собак там точно нет, а питаться каныгой собаки вряд ли могут", – уверена Хлистовская.

По ее предположению, собак может привлекать запах животного происхождения.

Все отправляют на утильзавод

"Все отходы животного происхождения, которые образовались в ходе производственной деятельности предприятия, отправляются на специализированные предприятия по утилизации. Это завод "Сария" в Березе и Лидский ветсанутильзавод в Лиде. Это требование техрегламента", – уточнила инженер-эколог.

Отходы животного происхождения складируются в специализированных контейнерах, которые практически ежедневно отгружаются на утильзаводы.

На мясокомбинате говорят, что отправлять все отходы от разделки туш животных на утильзаводы им выгодно, так как от этого мясокомбинат получает прибыль. Шутят, что "отходы превращают в доходы".

"Обвинять мясокомбинат в том, что из-за нас плодятся бездомные собаки, – безосновательно", – резюмировали на предприятии.

Пострадавший пойдет в прокуратуру

Тем временем пострадавший от одичалых свор пенсионер Иван Каленик, проживающий на улице Старомалыщенской в Гродно, намерен написать заявление в прокуратуру. Он боится, что агрессивные псы, узнавшие вкус крови, вскоре могут нападать и на людей. Учитывая, что собаки одичали, живут на окраине города, есть большая вероятность, что они могут вступать в контакт с дикими животными, в том числе больными бешенством.

За последние полгода справиться с одичалыми стаями не помогли ни обращения в местное спецавтохозяйство, которое занимается отловом бездомных животных, ни обращения в милицию. Пенсионер надеется, что надзорный орган выяснит, кто в Гродно не справился со своими задачами по усмирению агрессивных псов.