32-летний Сергей (имя изменено) месяц назад на сайте знакомств стал общаться с девушкой. По его словам, на днях в его квартиру пришел человек, который представился милиционером, набросился с кулаками и потребовал прекратить встречи с новой знакомой.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Извините, я сейчас плохо говорю. Нос сломан, дышать тяжело, врачи говорят, у меня еще перелом основания черепа, — Сергей рассказывают свою историю TUT.BY очень тихо, часто делает паузы.

В среду, 29 ноября, мужчину доставили в нейрохирургическое отделение Больницы скорой медицинской помощи.

— Еще месяц назад мы даже не были знакомы с Татьяной (имя изменено — Прим.TUT.BY), — вздыхает Сергей. — В начале ноября списались на сайте знакомств, встретились. Таня была без кольца, о том, что есть семья или муж, не говорила. На вопрос: «Открыта ли ты для новых отношений?», ответила: «Да». Поэтому мы стали общаться. Было всего три свидания, а теперь я в больнице с переломами.

Сергей три года назад приехал в Беларусь из Украины, получил вид на жительство и устроился на работу. Когда раздался звонок от милиционера, который сказал, что хочет проверить в каких условиях живет мигрант, его это не насторожило. Договорились, что сотрудник милиции подойдет к Сергею домой после работы.

— Пришел человек в гражданке и попросил предоставить ему документы, на что я поинтересовался, кто он, также попросил показать документы. Мужчина показал их так, что не было видно ни фамилии, ни должности, только успел рассмотреть одно слово «милиция», — продолжает рассказывать Сергей. — А потом он на своем телефоне показал мою фотографию, которую я делал для миграционной службы: «Это вы?». Да. Стал интересоваться, с кем живу, кто есть в квартире. Затем показал фото Татьяны, я ответил, что знаю эту девушку. Тут же он несколько раз ударил меня по голове. Бил руками, потом ногами, нормально так приложился, из носа пошла кровь. Говорил, что я разрушаю его семью. Кроме свиданий с этой девушкой у нас ничего не было, но милиционер не хотел ничего слышать. Меня избитого, окровавленного он сфотографировал на свой телефон и приказал: в течение 10 дней я должен покинуть страну. Заставлял, чтобы я со своего телефона написал Татьяне, что все кончено, пальцы не слушались. Тогда милиционер отобрал мой телефон и ушел.

Это произошло 28 ноября, Сергей после ухода сотрудника милиции закрыл дверь на замок, находился в шоковом состоянии. На следующий день распухло лицо, голова болела, не переставая. Мужчина вызвал скорую. Его сразу госпитализировали, и уже из больницы Сергей позвонил в милицию и рассказал о произошедшем.

— Приехали сотрудники правоохранительных органов, взяли объяснение. На следующий день человек, который меня избил, пришел в больницу вместе со своим начальником, принес извинения. Якобы не понимает, что на него нашло. Как оказалось, он начальник одного из районных департаментов охраны. Конечно, я буду добиваться, чтобы его наказали. Кстати, телефон он мне так и не вернул, — говорит Сергей.

В день, когда мужчина рассказал TUT.BY эту историю, редакция попыталась связаться с начальником, про которого шла речь.

— Он на выезде. Его нет на работе, — ответили в дежурной части. На следующий день подполковника тоже не было.

— По заявлению данного гражданина приводится проверка. Все комментарии будут после ее окончания, — прокомментировала TUT.BY Эвелина Марковская, официальный представитель Октябрьского РУВД Минска.

В Департаменте охраны МВД отказались говорить на эту тему: «Без комментариев».