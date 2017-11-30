Жарко поставил задачу досрочно ввести в строй больницу в Миорах

Вице-премьер Беларуси Василий Жарко совершил 1 декабря рабочую поездку в Витебскую область. Во время посещения строящейся Миорской центральной районной больницы вице-премьер поставил задачу досрочно ввести объект в строй. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Готовность основного корпуса составляет 95−98%. Зачем оттягивать до 9 мая (планируемый срок сдачи объекта), если можно ввести его на месяц-два раньше, чтобы люди могли в хороших условиях получать медицинскую помощь», — сказал Василий Жарко, обращаясь к представителям районных и областных органов власти. Со своей стороны он пообещал учесть вопрос финансирования объекта при формировании республиканского бюджета. Соответствующий шаг ожидается и от Витебского облисполкома.

Жарко также обратил внимание на необходимость размещения рядом с основным корпусом поликлинического отделения. Пока его планируется расположить в одном из оторванных корпусов больницы. «Это важно для обеспечения доступности медицинской помощи», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщил журналистам заместитель председателя Миорского райисполкома Леонид Лясович, возведение ЦРБ относится к разряду долгостроев. Общая стоимость объекта составляет 17,2 млн рублей. Финансирование на этот год предусмотрено в объеме 8 млн рублей (по 50% из республиканского и областного бюджетов). Практически весь объем этих средств уже освоен.

Новая больница будет включать основной трехэтажный корпус общей площадью 6 тыс. кв.м. В нем разместятся хирургическое, операционное, реанимационное, терапевтическое и акушерское отделения. В корпусе неделю назад было подключено теплоснабжение, сейчас здесь идут отделочные работы. Также в состав больницы входят хозяйственный корпус (готовность — около 50%), котельная на местных видах топлива (около 40%), пищеблок, трансформаторная подстанция, здание лечебного газа (заложен фундамент). Смонтированы инженерные сети. Параллельно с основными работами ведется благоустройство территории. В настоящее время оно выполнено на 85%. Действующая больница включает 11 корпусов, расположенных в разных частях города, что неудобно как для жителей, так и для трудового коллектива медучреждения.

В ходе рабочей поездки заместитель премьер-министра также провел личный прием граждан.