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В Пинском районе из воды достали тело одного из двух пропавших рыбаков

01.12.2017 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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1 декабря в водохранилище Погост водолазы обнаружили тело одного из двух пропавших рыбаков. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Тело 61-летнего мужчины в спасательном жилете прибило к берегу водоема. Причина смерти устанавливается. Рассматриваются версии утопления или переохлаждения. Пооиски второго рыбака продолжаются с привлечением сил ОСВОДа и МЧС.

Напомним, 30 ноября, около 11.00, двое мужчин уплыли на лодке на водохранилище Погост. С 15.00 они перестали выходить на связь. С заявлением о пропаже в 18.15 в милицию обратился их знакомый, житель деревни Плещицы . Известно, что в момент рыбалки на водохранилище была большая волна. Не исключено, что лодка перевернулась.

 
 
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