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В Пинском районе из воды достали тело одного из двух пропавших рыбаков
01.12.2017 16:15 — Новости Общества | Tut.by
1 декабря в водохранилище Погост водолазы обнаружили тело
Тело 61-летнего мужчины в спасательном жилете прибило к берегу водоема. Причина смерти устанавливается. Рассматриваются версии утопления или переохлаждения. Пооиски второго рыбака продолжаются с привлечением сил ОСВОДа и МЧС.
Напомним, 30 ноября, около 11.00, двое мужчин уплыли на лодке на водохранилище Погост. С 15.00 они перестали выходить на связь. С заявлением о пропаже в 18.15 в милицию обратился их знакомый, житель деревни Плещицы . Известно, что в момент рыбалки на водохранилище была большая волна. Не исключено, что лодка перевернулась.
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Поиски второго пропавшего ведут водолазы.
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