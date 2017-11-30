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В белорусских поездах можно будет рассчитаться за чай и постельное белье по банковской карточке

01.12.2017 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Пассажиры смогут рассчитаться за чай и постельное белье в белорусских поездах по банковской карточке. Такая возможность уже есть в поездах Минск-Осиповичи и Брест-Витебск, сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БелЖД вводит оплату услуг по платежным карточкам. Рассчитаться за чай и постельное белье с проводником можно будет не только наличкой.

По банковской карточке уже можно расплатиться в поездах региональных линий экономкласса Минск-Осиповичи и в поезде межрегиональных линий № 658/657 Брест-Витебск. Сейчас безналичный расчет внедряют в поездах межрегиональных и международных линий формирования БелЖД.

В белорусских поездах уже используют больше 80 переносных платежных терминалов. Узнавать, можно ли расплатиться по карточке, стоит у работников поездной бригады.

В международных поездах рассчитаться по банковской карточке можно только в то время, когда состав находится в Беларуси.

БелЖД добавляет, что с начала 2017 года по банковским карточкам на сайте железной дороги пассажиры оплатили 1,9 млн билетов, а через терминалы самообслуживания — более 850 тысяч.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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