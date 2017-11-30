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Начал утро с шампанского. Жерар Депардье снова приехал в Беларусь

01.12.2017 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Французский актер и винодел Жерар Депардье снова приехал в Беларусь. В этот раз, 1 декабря, он посетил Минский завод виноградных вин.


Депардье прилетел в Минск вчера, 30 ноября, в первой половине дня 1 декабря уже был на заводе. Здесь говорят, что он сам высказал желание посетить винодельческео производство в Беларуси.

На заводе его встретили приветствиями на белорусском языке и караваем с солью. Экскурсию для гостя из Франции провел генеральный директор завода Иван Троцкий.

Депардье слушал своего гида с интересом, иногда задавал уточняющие вопросы, его, как винодела, интересовало, как и из чего в Беларуси делают игристые вина и сколько они стоят в магазинах. Например, удивило, что они могут быть такими дешевыми, а шампанское можно произвести не за год, а за три месяца.

Гость из Франции посетил отделения хранения и купажа, цех производства шампанского и розлива, а затем шампанское же и продегустировал.

— Я приятно удивлен, — сказал он.


Напомним, что это не первый визит Депардье в Беларусь. Впервые он прилетел в Минск летом 2015 года, попарился в бане, попробовал блюда белорусской кухни, а также встретился с Александром Лукашенко, который научил актера правильно косить траву. После поездки актер расхваливал Беларусь в европейских СМИ и даже выразил желание пожить в Беларуси «среди крестьян».


В интервью телеканалу «Беларусь 1» Депардье рассказал, что Беларусь для него открыл продюсер Арно Фрелли, чья бабушка имеет белорусские корни. Бабушка Арно занималась переводом российских фильмов и мультфильмов, в частности. От нее актер слышал много рассказов о Беларуси. Тогда он признался, что в Беларуси нашел тот воздух, который напомнил ему детство.

В Минске Депардье также участвовал в переговорах о съемках французско-белорусского фильма «Нормандия — Неман». «Нормандия — Неман» — самый орденоносный французский истребительный авиационный полк, воевавший во время Второй мировой войны. Его летчики совершили 5240 боевых вылетов и провели почти 900 воздушных боев. Планируется, что фильм будет снят на основе свидетельств людей, участвовавших в тех событиях, в том числе генерала де Голля, по чьей инициативе и был сформирован полк.

 
Теги: Минск
 
 
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Французский актер и винодел Жерар Депардье снова приехал в Беларусь. В этот раз, 1 декабря, он посетил Минский завод виноградных вин.

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