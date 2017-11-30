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Шотландцы: христиане должны молиться, чтобы принц Джордж стал геем
01.12.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Служитель шотландской церкви и член ЛГБТ-сообщества Келвин Холдсворт выразил надежду, что когда сын принца Уильяма принц Джордж вырастет, его "полюбит хороший молодой человек", сообщила газета
© REUTERS/ Toby Melville
Служитель собора Святой Мери полагает, что таким образом англиканскую церковь можно будет склонить на сторону сторонников легализации ЛГБТ-браков. Свое мнение священник выразил в комментарии в блоге, реагируя на новость об обручении принца Гарри и Меган Маркл.
"Нужно молиться, чтобы принц Джордж однажды был благословлен любовью к красивому молодому человеку", – написал он.
Бывший капеллан Королевы Гавен Ашенден считает этот комментарий "недобрым" и глубоко антихристианским. Он отметил, что такое пожелание напоминает "теологический аналог проклятия злой ведьмы в сказке". По словам Ашендена, подобная молитва не принимает во внимание ни государственную роль, которую возможно предстоит исполнить юному принцу Джорджу, ни его личные желания.
Принц Джордж – старший ребенок принца Уильяма, одного из наследников британского престола, и его супруги герцогини Кембриджской. В этом году четырехлетний Джордж
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Служитель шотландской епископальной церкви предположил, что это помогло бы агитации за однополые браки в англиканской церкви.
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