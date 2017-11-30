Шотландцы: христиане должны молиться, чтобы принц Джордж стал геем

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Служитель шотландской церкви и член ЛГБТ-сообщества Келвин Холдсворт выразил надежду, что когда сын принца Уильяма принц Джордж вырастет, его "полюбит хороший молодой человек", сообщила газета The Guardian .



© REUTERS/ Toby Melville СМИ сообщили точную дату свадьбы принца Гарри

Служитель собора Святой Мери полагает, что таким образом англиканскую церковь можно будет склонить на сторону сторонников легализации ЛГБТ-браков. Свое мнение священник выразил в комментарии в блоге, реагируя на новость об обручении принца Гарри и Меган Маркл.

"Нужно молиться, чтобы принц Джордж однажды был благословлен любовью к красивому молодому человеку", – написал он.

Бывший капеллан Королевы Гавен Ашенден считает этот комментарий "недобрым" и глубоко антихристианским. Он отметил, что такое пожелание напоминает "теологический аналог проклятия злой ведьмы в сказке". По словам Ашендена, подобная молитва не принимает во внимание ни государственную роль, которую возможно предстоит исполнить юному принцу Джорджу, ни его личные желания.

Принц Джордж – старший ребенок принца Уильяма, одного из наследников британского престола, и его супруги герцогини Кембриджской. В этом году четырехлетний Джордж пошел в школу . Его сестре – принцессе Шарлотте – всего два года, сейчас герцогиня беременна третьим ребенком , рождения которого ожидают в апреле.