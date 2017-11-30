14 тысяч детей в регионах охватит благотворительный проект по проверке зрения «Я вижу!» в 2018 году

Белорусский детский фонд и компания velcom в третий раз объединили усилия для реализации уникального благотворительного проекта «Я вижу!».

В 2018 году мобильные бригады врачей-офтальмологов будут работать в школах сельских районов Брестской области и осмотрят 14 000 детей. Средства на реализацию проекта «Я вижу!» будут собраны в ходе восьмой благотворительной рождественской инициативы компании velcom «Делать добро так просто», которая пройдет по всей Беларуси с 1 по 31 декабря.

Проект «Я вижу!» реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь и облисполкомов. Он призван организовать своевременную диагностику зрения и оказание офтальмологической помощи детям, проживающим в сельской местности, сделать ее более доступной. Мобильные бригады врачей-офтальмологов посещают детей по месту их учебы и проводят осмотры прямо в школах. Для реализации проекта организаторы оборудовали специальные автомобили, приобрели офтальмологическое оборудование и организовали работу врачей.

На протяжении 2016 и 2017 гг. проект «Я вижу!» реализовывался в 19 районах Могилевской и 14 районах Гомельской областях республики соответственно. Всего за это время было обследовано около 25 тыс. детей.

Работа мобильных бригад врачей-офтальмологов в Гомельской области продолжится вплоть до конца декабря 2017 г. На данный момент число обследованных детей школьного возраста в регионе составило около 12 тысяч. Проблемы со зрением были выявлены у 35% детей от общего количества осмотренных школьников, причем у 40% из них проблемы были диагностированы впервые. Школьники проходили обследование на нескольких аппаратах, при выявлении нарушений получали рекомендации врача, рецепты на медикаменты и очки, а в самых серьезных случаях – направления на углубленную диагностику, консервативное и оперативное лечение в областные и республиканские центры. В 2018 году аналогичную помощь смогут получить дети из сельских районов Брестской области.

Все расходы на проект «Я вижу!» оплачиваются за счет средств, собранных компанией velcom в ходе традиционной благотворительной рождественской инициативы «Делать добро так просто». В этом году каждое подключение на любой из тарифных планов линеек «Комфорт» и «Комфорт+» в период с 1 по 31 декабря превратится в 5 рублей, которые velcom и переведет на специальный благотворительный счет из своей прибыли.

«Любые негативные изменения зрения в детском возрасте могут прогрессировать очень быстро. Поэтому так важно выявить их на самой ранней стадии. За два года проект «Я вижу!» зарекомендовал себя как по-настоящему полезный и эффективный. Мы рады продолжить проект «Я вижу!» и сделать офтальмологическую помощь доступной еще для 14 тысяч детей. Для нас особенно важно, что средства будут собраны в рамках ежегодной благотворительной акции velcom «Делать добро так просто». С 2010 года она объединяет десятки тысяч людей по всей Беларуси. Общая сумма помощи, оказанной детским учреждениям республиканского масштаба за семь лет проведения акции, уже превысила миллион рублей», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.

Инициатором благотворительного проекта «Я вижу!» является Белорусский детский фонд, для которого забота о здоровье детей является одной из приоритетных задач наравне с защитой их прав, материальной, гуманитарной, юридической и другой помощью. «Одна из основных задач работы Белорусского детского фонда – забота о здоровье детей, оказание им квалифицированной медицинской помощи. Проект «Я вижу!» как раз и является примером оказания масштабной и действенной помощи детям, заботы об их здоровье. Итоги проекта в Могилевской и Гомельской областях подтверждают эффективность и необходимость проведения проекта «Я вижу!» и в других регионах Беларуси» – сообщила заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

В 2017 году проект «Я вижу!» был усилен большой информационной составляющей по профилактике нарушений зрения, которую проводили организаторы проекта, врачи, педагоги и средства массовой информации. Была запущена кампания, в ходе которой на остановках общественного транспорта появились яркие плакаты с различными вариантами упражнений для зрительной гимнастики, а на рекламных щитах – стилизованные под таблицы для проверки зрения билборды с напоминанием о том, почему важно своевременно посещать офтальмолога. В рамках проекта «Я вижу!» также был представлен ролик с видеозарядкой для глаз, в съемках которого приняли участие известные белорусы вместе с детьми. В 2018 году акцент будет сделан на изучении возможностей существующих технических приспособлений и мобильных приложений для самостоятельной диагностики нарушений зрения.