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Родственники Игоря Птичкина получили от МВД компенсацию в 36 тысяч рублей
01.12.2017 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Родственники Игоря Птичкина, погибшего четыре года назад в следственном изоляторе, получили денежную компенсацию за моральный и материальный ущерб,
Больше года назад суд постановил выплатить матери Игоря Птичкина Жанне Птичкиной 20 тысяч рублей компенсации за принесенные ей моральные страдания и 6 тысяч рублей — за материальный ущерб.
Сестру Игоря Птичкина Ирину также признали потерпевшей в деле о смерти Игоря Птичкина. Она должна была получить компенсацию в 10 тысяч рублей.
Но Министерство внутренних дел, с которого суд постановил взыскать деньги, отказалось от выплаты и подало жалобу. Обжалование затянулось
Но в итоге родственники Игоря Птичкина получили компенсацию — 36 тысяч рублей. Деньги семья получила в октябре.
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Родственники Игоря Птичкина, погибшего четыре года назад в следственном изоляторе, получили денежную компенсацию за моральный и материальный ущерб, сообщает...
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