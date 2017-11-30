Родственники Игоря Птичкина получили от МВД компенсацию в 36 тысяч рублей

Родственники Игоря Птичкина, погибшего четыре года назад в следственном изоляторе, получили денежную компенсацию за моральный и материальный ущерб, сообщает Радио «Свабода».



Жанна Птичкина. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Больше года назад суд постановил выплатить матери Игоря Птичкина Жанне Птичкиной 20 тысяч рублей компенсации за принесенные ей моральные страдания и 6 тысяч рублей — за материальный ущерб.

Сестру Игоря Птичкина Ирину также признали потерпевшей в деле о смерти Игоря Птичкина. Она должна была получить компенсацию в 10 тысяч рублей.

Но Министерство внутренних дел, с которого суд постановил взыскать деньги, отказалось от выплаты и подало жалобу. Обжалование затянулось больше чем на полгода .

Но в итоге родственники Игоря Птичкина получили компенсацию — 36 тысяч рублей. Деньги семья получила в октябре.

21-летний минчанин Игорь Птичкин скончался в СИЗО № 1 30 июля 2013 года. Туда он попал на три месяца, нарушив приговор суда о лишении права управления транспортным средством. 4 августа родные забрали его тело из морга после вскрытия. На нем были заметны многочисленные ссадины и гематомы. Эксперты озвучили такую причину смерти : острая сердечная недостаточность. К развитию этого расстройства, по мнению специалистов, привели три фактора: во-первых, синдром сочетанной зависимости Птичкина от психоактивных веществ (алкоголя и спайсов). Во-вторых, состояние «отмены» из-за внезапного прекращения употребления веществ. А в-третьих, длительная физическая фиксация ремнями, которую применил к Птичкину фельдшер Крылов. По данным следствия, парень был привязан к кровати почти сутки — без возможности пить, есть и справлять нужду. В октябре 2016 года суд Московского района Минска приговорил фельдшера СИЗО № 1 Александра Крылова к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Через месяц ноябре приговор чуть смягчили — минус два месяца. Фельдшер был осужден по ч. 2 ст. 162 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента).