Вузам дадут больше свободы при подготовке специалистов

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Учреждения высшего образования (УВО) получат больше свободы при формировании программ и профилизации специалистов, сообщил ректор Республиканского института высшей школы (РИВШ) Виктор Гайсенок на расширенном заседании президиума научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития Беларуси при президиуме Совета Республики.



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В настоящее время, по оценкам специалистов Минобра, число специальностей, по которым обучаются в белорусских УВО, избыточен: почти 400 специальностей в бакалавриате и в магистратуре. С учетом специализаций получается порядка полутора тысяч образовательных программ только по одному уровню. Причем по каждой нужен полный комплект документации: учебный план, типовая программа, образовательный стандарт.

Поэтому и было принято решение укрупнить специальности и убрать из классификатора специализации. Новый государственный образовательный стандарт по специальности будет обеспечиваться 50% объема учебной нагрузки. Остальные 50% — это вариативный компонент, наполнение которого будет определять вуз. Он же будет обеспечивать так называемую профилизацию.

"Таким образом, УВО с учетом потребностей рынка и пожеланий заказчиков сможет оперативно открывать любую профилизацию — с учетом, естественно, потребностей рынка, конкретного заказчика кадров, своих потенциальных возможностей. Спрашивать об этом нужно ни у кого не будет", — пояснил Гайсенок.

В дипломе в итоге будут прописаны название образовательной программы с учетом профилизации и название специальности.

Эти нововведения прописаны в изменениях в Кодекс Беларуси об образовании. Изменения уже подготовлены и в скором времени будут внесены в правительство, рассказал ректор РИВШ.

Среди других новшеств изменение стрпуктуры высшего образования. Остаются две ступени – бакалавриат и магистратура, однако уже первая будет заканчиваться присвоением квалифицкации.

"Бакалавр будет специалистом, готовым к самостоятельной работе. Это чрезвычайно важное положение, потому что во многих странах мира бакалавр — это просто некая начальная подготовка человека, который, в общем-то, на рынке труда не очень котируется", — подчеркнул Гайсенок.

В проекте Кодекса вводится и новая классификация вузов, будет проведено их ранжирование по определенным показателям.

Кроме того, в новом Кодексе прописан специальный механизм (с учетом кредитно-модульная системы), который позволит студентам без проблем переходить из одного вуза в другой.

Поправки в Кодекс об образовании ждали в Палате Представителей осенью. Предполагалось даже провести открытые парламентские слушания, посвященные проблемам образования, однако их перенесли.