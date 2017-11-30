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"Сказали закрыть доступ". После обрушения плиты на детей в Могилевской области обследуют недострои
01.12.2017 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Во всех районах региона специальные комиссии заканчивают осмотр недостроенных и заброшенных зданий и сооружений на своих территориях, сказал TUT.BY председатель комитета по архитектуре и градостроительству Могилевского облисполкома Сергей Криволап. После
— Обследование этих объектов проводят каждый год. Но после несчастного случая специально созданные комиссии должны до 4 декабря осмотреть все дома, здания и сооружения и отчитаться о результатах. Если нужно, принять меры. В любом случае, за состояние этих объектов всегда отвечает собственник. А что касается частных сооружений, то в таких случаях собственники не всегда бывают добропорядочными, — отметил Сергей Криволап.
По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству, сроки обследования, скорее всего, продлят, так как «объем работ большой».
В Кировском районе, например, поручение уже выполнили и анализируют результаты обследования, рассказала TUT.BY начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Галина Басак.
— Владельцам зданий комиссия, в основном, вынесла предписания закрыть в них доступ, — отметила Галина Басак. — Например, это касается двух недостроенных законсервированных домов в Кировске — деревянного и кирпичного. Их владельцы сказали, что будут завершать стройку, но чуть позже. Одна организация не снесла два сарая из трех — доступ к ним также нужно закрыть. Вынесли предписание и одной организации в районе — на балансе у нее есть нежилой дом.
Напомним, 1 ноября трое детей оказались на территории заброшенного участка с недостроенным домом в Могилеве. 9-летние Максим и Денис решили исследовать строение. Около 16.00 на мальчиков
Максим погиб на месте, Дениса в состоянии клинической смерти доставили в областную детскую больницу. Вечером 13 ноября
42-летнего владельца заброшенного недостроя, в котором погибли дети,
— Мы полагаем, что в результате тщательного планомерного расследования все-таки выйдем на обвинение — как в части причинения смерти по неосторожности, так и в части совершения халатных действий со стороны должностных лиц Могилевского горисполкома. Полагаю, мы доведем дело до логического завершения, —
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Обследования должны провести до 4 декабря. Но сроки, скорее всего продлят, так как "объем работ большой".
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