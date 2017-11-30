Во всех районах региона специальные комиссии заканчивают осмотр недостроенных и заброшенных зданий и сооружений на своих территориях, сказал TUT.BY председатель комитета по архитектуре и градостроительству Могилевского облисполкома Сергей Криволап. После обрушения дома на двоих детей в Могилеве было поручено обследовать их еще раз.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Обследование этих объектов проводят каждый год. Но после несчастного случая специально созданные комиссии должны до 4 декабря осмотреть все дома, здания и сооружения и отчитаться о результатах. Если нужно, принять меры. В любом случае, за состояние этих объектов всегда отвечает собственник. А что касается частных сооружений, то в таких случаях собственники не всегда бывают добропорядочными, — отметил Сергей Криволап.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству, сроки обследования, скорее всего, продлят, так как «объем работ большой».

В Кировском районе, например, поручение уже выполнили и анализируют результаты обследования, рассказала TUT.BY начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Галина Басак.

— Владельцам зданий комиссия, в основном, вынесла предписания закрыть в них доступ, — отметила Галина Басак. — Например, это касается двух недостроенных законсервированных домов в Кировске — деревянного и кирпичного. Их владельцы сказали, что будут завершать стройку, но чуть позже. Одна организация не снесла два сарая из трех — доступ к ним также нужно закрыть. Вынесли предписание и одной организации в районе — на балансе у нее есть нежилой дом.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, 1 ноября трое детей оказались на территории заброшенного участка с недостроенным домом в Могилеве. 9-летние Максим и Денис решили исследовать строение. Около 16.00 на мальчиков обрушилась плита перекрытия . 7-летний Артем побежал за помощью.

Максим погиб на месте, Дениса в состоянии клинической смерти доставили в областную детскую больницу. Вечером 13 ноября ребенок умер , не приходя в сознание. Уголовное дело переквалифицировали на «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

42-летнего владельца заброшенного недостроя, в котором погибли дети, задержали на трое суток , затем отпустили. По версии следствия, дом мужчина начал строить самовольно в 2008—2010 годах.

СК возбудил также дело за служебную халатность в отношении неопределенного круга должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома. По мнению следователей, они ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности.

— Мы полагаем, что в результате тщательного планомерного расследования все-таки выйдем на обвинение — как в части причинения смерти по неосторожности, так и в части совершения халатных действий со стороны должностных лиц Могилевского горисполкома. Полагаю, мы доведем дело до логического завершения, — заявил глава Следственного комитета Иван Носкевич.