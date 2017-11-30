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Жерар Депардье оценил белорусское шампанское

01.12.2017 17:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 дек — Sputnik. Французский актер Жерар Депардье давно увлекается виноделием, а сегодня он побывал на Минском заводе виноградных вин и попробовал белорусское шампанское, которое пришлось ему по нраву, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Жерар Депардье оценил белорусское шампанское
© Sputnik / Виктор Толочко
Депардье заинтересовало производство сыров в Беларуси

Депардье занимается виноделием еще с 1980-х годов, у него есть виноградники во Франции, а с недавних пор и в России. Он лично контролирует каждый этап: от уборки урожая ягод до производства вина. Актер признался, что давно интересовался брендом "Советское шампанское", а сегодня он не только побывал с экскурсией на заводе в Минске, но и принял участие в дегустации шипучего напитка. Депардье отметил, что уровень производства вина в Беларуси достаточно высок.

"Я приятно удивлен высоким качеством белорусского шампанского, сделанного из молдавского виноматериала. Включает в себя кислинку и фруктовый вкус от "Шардоне", элегантность и женственность "Совиньон". Это хорошее сочетание, которое и обеспечивает напитку исключительно высокое качество! Сегодня я оценил, какой огромный труд вкладывается в Минске в производство шампанского", — отметил актер.

Депардье приезжал в Минск в конце июля 2015 года. Тогда он побывал в резиденции главы государства Александра Лукашенко, который научил знаменитого француза косить траву. В интервью Депардье признался, что "Беларусь похожу на ту Францию, которая уже потеряна". В Минске актер также принял участие в переговорах о съемках французско-белорусского фильма "Нормандия-Неман".

 
Теги: Минск
 
 
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Жерар Депардье известен не только как актер, но и как ценитель вин. Сегодня он попробовал белорусское шампанское, и оно ему понравилось.

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