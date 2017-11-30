МИНСК, 1 дек — Sputnik. Президент международного союза КВН Александр Масляков уволился с должности директора Московского молодежного центра "Планета КВН", сообщили в пресс-службе союза.

Как пояснили собеседники, процедура увольнения была инициирована еще в начале 2017 года.

Уйти Масляков решил "из-за необходимости приведения своей трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства".



© Sputnik/ Михаил Климентьев Масляков заверил, что в КВН и дальше будут шутки про Путина

Увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона, добавили в пресс-службе.

По словам собеседников, данное решение он принял самостоятельно.

В пятницу в российских СМИ появилась информация, что Масляков ушел якобы из-за подозрений в коррупции.

Компания Transparency International опубликовала исследование, в котором утверждалось, что Масляков совершил нечестную сделку. Он передал в собственность Телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания", учредителем которого является, кинотеатр "Гавана". После этого Transparency International обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Маслякова.

В мае прокуратура Москвы сообщила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Но компания оспорила ее ответ, после чего правительство Москвы уволило известного телеведущего с должности директора центра "Планета КВН", говорится в исследовании.

В союзе добавили, что о проверке и жалобе Маслякову известно не было. На момент поступления запроса из прокуратуры он уже не состоял в должности директора центра.

В ММЦ "Планета КВН" проходят съемки телепрограмм КВН (Первый канал), "Детский КВН" (Карусель) и "Чувство юмора" (Первый канал). Тут прошли съемки открытия "Планеты КВН" с участием Владимира Путина и Сергея Собянина, а также концерты популярных команд КВН "ГородЪ ПятигорскЪ", "Станция Спортивная", "Парапапарам", "Союз".