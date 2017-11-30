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В Бресте задержали россиянина, который пытался ввезти в Беларусь 12 бриллиантов
01.12.2017 18:15 — Новости Общества | Tut.by
В пункте пропуска «Брест» таможенники обнаружили 12 контрабандных бриллиантов, сообщает Брестская таможня.
Камни нашли в Audi A6, на котором ехал из Польши россиянин. Мужчина ехал по зеленому коридору. Во время досмотра в личных вещах водителя нашли 13 камней из неизвестного минерала. Экспертиза показала, что 12 из них — прозрачные бриллианты круглой огранки и вида огранки «Груша», а еще один образец — синтетический иттрий-алюминиевый гранат.
Общая стоимость товара составила свыше 14,5 тысяч рублей. Стоимость самого дорого бриллианта весом 0,382 карат составила почти 2 тысячи белорусских рублей.
Камни изъяты до решения суда, на водителя составили протокол за недекларирование товара.
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Стоимость самого дорого бриллианта весом 0,382 карат составила почти 2 тысячи белорусских рублей.
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