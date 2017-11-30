В редакцию TUT.BY написали жители Узды. В своем сообщении они рассказали, что сотрудников всех организаций «сгоняют в поле убирать сахарную свеклу». В райисполкоме объясняют: из-за сильных дождей почва переувлажнилась, техника не проходит, и пришлось попросить помощи у людей.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Организации сгоняют в поле, — пишут в редакцию жители Узды. — Во многих кабинетах не остается ни одного человека. На весь офис два человека. Люди в поле проваливаются по колено, их за сапоги вытягивают.

В Узденском райисполкоме не отрицают, действительно три дня около 500 работников предприятий района помогали хозяйству «Узденский» убирать свеклу. Сергей Левкович, председатель Узденского райисполкома с другими жителями района также выходил в поле на работу.

— Весной в районе мы посеяли 1630 гектаров сахарной свеклы, 250 из них в «Узденском», — рассказывает Сергей Левкович. — В начале сентября механизировано стали все это убирать, но погода нам помешала. В октябре в районе выпало 2,5 месячной нормы осадков. Ситуацию усложняло и очень дождливое лето. В итоге 30 гектаров свеклы остались на поле.

По словам собеседника, комбайны и из района, и из области съезжались на уборку, но из-за переувлажненности почвы техника не шла.

— Свекла в этом году у нас очень хорошая, оставлять ее на поле было жалко, — продолжает собеседник. — Единственное, что мне оставалось, — собрать в понедельник руководителей местных предприятий и попросить их и их сотрудников помочь. Я, мои заместители и начальники отделов — все также убирали свеклу.

Работали люди во вторник, среду и пятницу, начинали примерно в 9.30.

— Сегодня к часу мы уже все убрали, — говорит собеседник. — Во вторник мы тоже работали до часу, в среду из-за непогоды до 12.00. В четверг в поле вы не выходили, работа эта нелегкая, и людям нужно было отдохнуть.

Сергей Левкович рассказывает, что во время уборки общался со многими людьми, большинство отнеслись к ситуации с пониманием.

— Потому что действительно нужно было помочь, — объясняет председатель. — На прошлой неделе были заморозки. Надеялись, землю подморозит, и комбайны пройдут. Техники было достаточно, но она так и не смогла подступиться к полю. Вот и пришлось просить людей.