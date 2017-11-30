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В Минспорта и туризма дали рекомендации белорусам на Бали
01.12.2017 19:34 — Новости Общества | Tut.by
На острове Бали продолжается
«Белорусским туристам, находящимся в Индонезии, Сингапуре необходимо принимать необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, строго и точно выполнять требования служб спасения и правоохранительных органов, взаимодействовать со своим туроператором и посольством Беларуси в Индонезии, а также постоянно иметь при себе контакты консульской службы посольства Беларуси в Индонезии», — говорится в сообщении.
В ведомстве также обязали туроператоров и турагентов оповещать клиентов о слоижвшейся ситуации. А туристам напомнили — в сложившихся обстоятельствах белорусские туристы имеют безусловное право потребовать изменения или расторжения договора оказания туристических услуг в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и д.р.).
По последним данным, режим чрезвычайной ситуации на Бали продлен
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В Минспорта и туризма просят земляков не ехать сейчас на остров, и дает рекомендации тем, кто уже находится на Бали.
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