В Минспорта и туризма дали рекомендации белорусам на Бали

На острове Бали продолжается извержение вулкана Агунг . Местное население эвакуировано из прилегающей к вулкану зоны, аэропорт закрыт. Власти острова предупрежают — «в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла». В Минспорта и туризма просят земляков не ехать сейчас на остров, и дает рекомендации тем, кто уже находится на Бали.



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«Белорусским туристам, находящимся в Индонезии, Сингапуре необходимо принимать необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, строго и точно выполнять требования служб спасения и правоохранительных органов, взаимодействовать со своим туроператором и посольством Беларуси в Индонезии, а также постоянно иметь при себе контакты консульской службы посольства Беларуси в Индонезии», — говорится в сообщении.

Важные контакты Консульская служба посольства Беларуси в Индонезии: (+62 877) 777 042 49 (Viber, Whatsapp); Колл-центр Балийских туроператоров (Bali Tourism Board Call Center) — для получения дополнительной информации о международном аэропорте Нгурах-Рай, путях и средствах эвакуации граждан: +6281246119889 / +6287754689166 (также Whatsapp).

В ведомстве также обязали туроператоров и турагентов оповещать клиентов о слоижвшейся ситуации. А туристам напомнили — в сложившихся обстоятельствах белорусские туристы имеют безусловное право потребовать изменения или расторжения договора оказания туристических услуг в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и д.р.).

По последним данным, режим чрезвычайной ситуации на Бали продлен до 10 декабря . Администрация гражданской авиации Индонезии сообщила о закрытии аэропорта на соседнем острове Ломбок, откуда предпочитают вылетать иностранные туристы. Бали сейчас не могут покинуть около 60 тысяч туристов.