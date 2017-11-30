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БЖД оснащает проводников в поездах платежными терминалами

01.12.2017 19:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 дек — Sputnik. Белорусская железная дорога совместно с Беларусбанком реализует проект по внедрению возможности оплаты услуг в поездах с помощью платежных терминалов, об этом Sputnik в пятницу сообщили в пресс-службе БЖД.

"Воплощение в жизнь данного проекта позволит пассажирам рассчитываться в поездах за чайную продукцию и постельное белье с помощью банковской карточки", — отметили в пресс-службе.

Там рассказали, что реализация проекта будет поэтапной. Такая услуга уже доступна в региональных линиях эконом-класса, которые следуют по маршруту Пуховичи – Осиповичи, а также в поезде №658/657 Брест — Витебск.

Сейчас проводятся работы по оснащению терминалов и других поездов межрегиональных и международных маршрутов. О наличии такой услуги можно уточнить у работников поездной бригады.

В БЖД также рассказали, что с начала года 1,9 миллиона билетов было куплено с помощью банковских карточке на сайте, а через терминалы самообслуживания было продано более 850 тысяч билетов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Теперь за чай и постельное белье можно будет расплатиться карточкой, однако услуга пока введена не во всех составах.

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