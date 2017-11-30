Ольгу Класковскую освободили из шведской тюрьмы, она вернулась в Беларусь

Гражданку Беларуси Ольгу Класковскую освободили из шведской тюрьмы, где она находилась в заключении по приговору суда, признавшего ее виновной в покушении на убийство бывшего мужа. 29 ноября Класковская вернулась в Беларусь, сообщила БелаПАН ее мать Людмила.





Ольгу Класковскую, осужденную в 2013 году на семь лет лишения свободы , выпустили на основании процедуры условно-досрочного освобождения.

Задержали Класковскую весной 2013 года в городе Ханинге южнее Стокгольма. До этого она несколько лет жила в Швеции. В 2011 году вернулась в Беларусь из-за семейных проблем, но вскоре снова уехала в Швецию, где вышла замуж за местного жителя, а в июле 2012 года родила сына Адама. Документы на получение вида на жительство в Швеции подавала дважды: после бракосочетания и после рождения ребенка. В конце января 2013 года стало известно, что власти Швеции отказали ей в получении вида на жительство и приняли решение о ее депортации без права обжалования.

6 февраля 2013 года представители социальных служб Швеции забрали у Класковской Адама в связи с тем, что у нее нет вида на жительство в этой стране и она якобы не может обеспечить сыну нормальные условия проживания.

По словам Людмилы Класковской, внук оставлен шведскими властями отцу. При этом мальчик имеет двойное гражданство и белорусский паспорт, который находится в Минске. Здесь же с бабушкой живет старшая дочь Ольги Мирослава.

Дело об опеке матери над Адамом находится в Европейском суде по правам человека.

По словам Людмилы Класковской, в планах дочери — жить в Беларуси, решать бытовые вопросы и добиться возвращения сына.

Она также продолжит работу над книгой, которую начала писать в заключении, о своей жизни в Швеции, нюансах шведского правосудия. Ольга Класковская хочет предупредить женщин-иностранок, выходящих замуж в этой стране, что их и их детей может ожидать после развода, сказала ее мать.