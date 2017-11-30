ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ольгу Класковскую освободили из шведской тюрьмы, она вернулась в Беларусь

01.12.2017 19:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гражданку Беларуси Ольгу Класковскую освободили из шведской тюрьмы, где она находилась в заключении по приговору суда, признавшего ее виновной в покушении на убийство бывшего мужа. 29 ноября Класковская вернулась в Беларусь, сообщила БелаПАН ее мать Людмила.


Ольгу Класковскую, осужденную в 2013 году на семь лет лишения свободы, выпустили на основании процедуры условно-досрочного освобождения.

Задержали Класковскую весной 2013 года в городе Ханинге южнее Стокгольма. До этого она несколько лет жила в Швеции. В 2011 году вернулась в Беларусь из-за семейных проблем, но вскоре снова уехала в Швецию, где вышла замуж за местного жителя, а в июле 2012 года родила сына Адама. Документы на получение вида на жительство в Швеции подавала дважды: после бракосочетания и после рождения ребенка. В конце января 2013 года стало известно, что власти Швеции отказали ей в получении вида на жительство и приняли решение о ее депортации без права обжалования.

6 февраля 2013 года представители социальных служб Швеции забрали у Класковской Адама в связи с тем, что у нее нет вида на жительство в этой стране и она якобы не может обеспечить сыну нормальные условия проживания.

По словам Людмилы Класковской, внук оставлен шведскими властями отцу. При этом мальчик имеет двойное гражданство и белорусский паспорт, который находится в Минске. Здесь же с бабушкой живет старшая дочь Ольги Мирослава.

Дело об опеке матери над Адамом находится в Европейском суде по правам человека.

По словам Людмилы Класковской, в планах дочери — жить в Беларуси, решать бытовые вопросы и добиться возвращения сына.

Она также продолжит работу над книгой, которую начала писать в заключении, о своей жизни в Швеции, нюансах шведского правосудия. Ольга Класковская хочет предупредить женщин-иностранок, выходящих замуж в этой стране, что их и их детей может ожидать после развода, сказала ее мать.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Людмилы Класковской, в планах дочери - жить в Беларуси, решать бытовые вопросы и добиться возвращения сына. Она также продолжит работу над книгой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минспорта и туризма дали рекомендации белорусам на Бали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика