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В Беларуси четко выстроена архитектура достижения Целей устойчивого развития - Щеткина

01.12.2017 20:34 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси четко выстроена архитектура достижения Целей устойчивого развития - Щеткина
Марианна Щеткина. Фото из архива

1 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси четко выстроена архитектура достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявила журналистам национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина сегодня по итогам состоявшегося в МИД круглого стола с участием членов Совета по устойчивому развитию, а также представителей консультационно-экспертной миссии ООН по оценке процесса достижения ЦУР (MAPS-миссии), передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина подчеркнула важность того, что в Беларуси в этом году учрежден институт национального координатора по достижению ЦУР, создан Совет по устойчивому развитию, куда входят представители всех госорганов. По ее словам, в стране в данном направлении проводится большая работа, оценку которой призвана дать прибывшая в Беларусь миссия ООН. При этом Марианна Щеткина обратила внимание: "У каждой страны свой национальный опыт, и не надо под кого-то подстраиваться, нужно идти своим путем, но достигать общего результата".

Национальный координатор отметила, что во время круглого стола обсуждены основные точки ускорения для достижения ЦУР. В частности, это работа с молодежью, развитие инноваций, IT-технологий, зеленой экономики. "И, конечно же, это партнерство, поскольку только совместно можно достичь этих целей. По результатам обсуждения определены приоритетные векторы для дальнейшей совместной работы, в том числе для наших национальных усилий, - рассказала она. - Мы всегда открыты для контактов, работаем прозрачно, с добрыми намерениями, а для того чтобы достичь Целей устойчивого развития, мы должны быть едины".

Марианна Щеткина также сообщила, что 19 декабря в Совете Республики состоятся парламентские слушания, где будет обсуждаться тема роли партнерства в достижении Целей устойчивого развития.

27 ноября - 4 декабря в Беларуси работает консультационно-экспертная миссия ООН по вопросам достижения Целей устойчивого развития - MAPS-миссия (Mainstreaming, Acceleration and Policy Support). Работа миссии ориентирована на консультационную поддержку усилий страны по выполнению ЦУР. В ее состав входят представители агентств системы ООН: Программы развития ООН, Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения, Международной организации труда, Всемирного банка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси четко выстроена архитектура достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявила журналистам национальный...

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