В Могилеве началось рассмотрение дела женщины, называвшей себя полковником милиции

Суд Ленинского района Могилева начал рассмотрение дела Галины Чернолиховой, обвиняемой в обмане 13 человек на 690 тысяч рублей.

В апреле УВД Могилевского облисполкома сообщило о задержании женщины, которая, представляясь сотрудницей УВД Могилевского облисполкома и начальником Минской региональной таможни, завладела около 700 тыс. рублей жителей Могилева, Минска и Славгорода. В сентябре следственные органы завершили расследование дела лжесотрудницы милиции, обвинив ее в особо крупном мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и самовольном присвоении звания должностного лица. Все инкриминируемые преступления совершены с июня 2014 года по апрель 2017-го.

1 декабря на суде заслушан один из потерпевших по делу могилевчанин Василий Говорушко. По его словам, а также по словам самой Чернолиховой, они познакомились, когда в начале 2000-х годов находились в могилевской тюрьме № 4, посредством так называемой тюремной почты, когда из камеры в камеру через окно по веревке пересылают записки.

По словам Говорушко, в 2014 году уже вышедшая к тому времени замуж Логвинова, ставшая по браку Чернолиховой, предложила ему приобрести конфискованную машину в Минске. Приехав в здание Минской региональной таможни на улицу Могилевскую, Чернолихова взяла у Говорушко деньги, пошла в какой-то кабинет, а выйдя, сообщила, что машину можно будет забрать через две недели.

Впоследствии подсудимая предлагала потерпевшему и его жене купить жилые блоки в общежитии на улице Кутепова в Могилеве. Блоки якобы освобождались получающими квартиры жильцами, а ее знакомый на «Могилевхимволокне» мог продать им их. Люди отдали деньги, надеясь обеспечить собственным жильем трех своих детей.

В свою очередь обвиняемая заявляла, что впоследствии призналась Говорушко и его жене, что обманывала, и все деньги вернула.

«Дырку ты получишь от бублика, а не деньги», — заявила Чернолихова Говорушко, обвинив его в том, что он лжет и оговаривает ее. Судья Оксана Ратникова в течение заседания несколько раз делала замечания подсудимой, обращая внимание на ее поведение. Также из зала суда за нарушение порядка был удален совершеннолетний сын подсудимой.

Следующее заседание суда по делу Чернолиховой намечено на 4 декабря.