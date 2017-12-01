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Милиция Бреста призывает граждан "сдавать" продавцов нелегальной водки
01.12.2017 20:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Милиция просит жителей Брестской области информировать о фактах продажи в регионе суррогатного алкоголя, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Брестского облисполкома.
© Sputnik/ Михаил Мордасов
По информации правоохранителей, в текущем году в 1,5 раза увеличилось количество летальных случаев отравления граждан алкоголем. При этом в УВД констатируют: как правило, они не связаны с употреблением суррогатов, а происходят из-за того, что люди выпивали большое количество алкоголя за короткое время, причем все умершие не были хроническими алкоголиками.
"Однако не стоит забывать и о теневой стороне данного вопроса. К сожалению, есть граждане, которые считают допустимым продавать спиртные напитки собственного производства или переработанные, являющиеся в большинстве своем недоброкачественным сырьем", – сказали в управлении.
В УВД призвали граждан, которым что-либо известно о людях, которые занимаются незаконным оборотом алкогольной продукции, незамедлительно сообщать о них в милицию.
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В текущем году в 1,5 раза увеличилось количество летальных случаев отравления граждан алкоголем.
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