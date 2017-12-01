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Открытие предновогодней ярмарки на Ленина перенесли на следующую неделю
02.12.2017 06:00 — Новости Общества | Tut.by
Предновогодняя ярмарка европейского формата на улице Ленина начнет работу не первого, а шестого декабря,
Сегодня на участке от площади Ленина до улицы Карла Маркса установлены 9 избушек. На этих выходных официального открытия не будет, а продолжится установка деревянных объектов: не все детали для домиков пока готовы.
Работать сказочная ярмарка начнет с 6 декабря в штатном режиме, в один день вместе с традиционной ярмаркой по улице Гоголя в Бресте.
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Работать сказочная ярмарка начнет с 6 декабря в штатном режиме, в один день вместе с традиционной ярмаркой по улице Гоголя в Бресте.
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