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Елочные базары в Бресте начнут работать с 20 декабря
02.12.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by
С 20 по 31 декабря в пяти точках на улице Гоголя, в трех микрорайонах города и на шести рынках развернут «Елочные базары»,
Ближе к новогодним торжествам будет организована продажа елей еще в пяти местах в отдаленных от центра микрорайонах. Чтобы обеспечить брестчан живыми елочками к Рождеству по календарю католической конфессии, с 18 декабря по улице Гоголя на пересечении с улицей Советской уже можно будет приобрести лесную красавицу.
В канун 2018-го года запланировано продать более 20 тысяч натуральных елей, выращенных на территории Беларуси. На предновогодних ярмарках будут продаваться и натуральные елочки в кадках.
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В канун 2018-го года запланировано продать более 20 тысяч натуральных елей.
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