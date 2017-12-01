Елочные базары в Бресте начнут работать с 20 декабря

С 20 по 31 декабря в пяти точках на улице Гоголя, в трех микрорайонах города и на шести рынках развернут «Елочные базары», пишет «Вечерний Брест».

Ближе к новогодним торжествам будет организована продажа елей еще в пяти местах в отдаленных от центра микрорайонах. Чтобы обеспечить брестчан живыми елочками к Рождеству по календарю католической конфессии, с 18 декабря по улице Гоголя на пересечении с улицей Советской уже можно будет приобрести лесную красавицу.

В канун 2018-го года запланировано продать более 20 тысяч натуральных елей, выращенных на территории Беларуси. На предновогодних ярмарках будут продаваться и натуральные елочки в кадках.