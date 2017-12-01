ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елочные базары в Бресте начнут работать с 20 декабря

02.12.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 20 по 31 декабря в пяти точках на улице Гоголя, в трех микрорайонах города и на шести рынках развернут «Елочные базары», пишет «Вечерний Брест».

Ближе к новогодним торжествам будет организована продажа елей еще в пяти местах в отдаленных от центра микрорайонах. Чтобы обеспечить брестчан живыми елочками к Рождеству по календарю католической конфессии, с 18 декабря по улице Гоголя на пересечении с улицей Советской уже можно будет приобрести лесную красавицу.

В канун 2018-го года запланировано продать более 20 тысяч натуральных елей, выращенных на территории Беларуси. На предновогодних ярмарках будут продаваться и натуральные елочки в кадках.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун 2018-го года запланировано продать более 20 тысяч натуральных елей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Открытие предновогодней ярмарки на Ленина перенесли на следующую неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика