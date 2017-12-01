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Маркл впервые появилась на публике в качестве невесты принца Гарри
02.12.2017 08:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Спустя две недели после прибытия в Великобританию Меган Маркл погрузилась в новый для себя мир королевской жизни – она впервые появилась на публике в качестве официальной невесты принца Гарри в рамках его визита в Ноттингем.
© REUTERS/ Toby Melville
Маркл приняла участие в официальном мероприятии через четыре дня после объявления о помолвке. Принц Гарри посещал этот город восемь раз за последние пять лет. Представитель принца отметил, что этот визит "очень особенный для него".
В рамках поездки в Ноттингем у пары запланировано несколько мероприятий: они начнут с посещения благотворительной ярмарки, приуроченной к Международному дню борьбы со СПИДом, затем посетят Ноттингемскую академию.
© REUTERS/ Hannah McKay
Принц Гарри и Меган Маркл
Публика охотно приветствовала пару, пожимала руки принцу и Меган и обращалась к ним с добрыми пожеланиями. Британские издания пишут, что многих невеста Гарри "заставила поверить в сказку".
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Первая официальная прогулку по городу Ноттингем открыла для Меган новый мир, в котором обязательны рукопожатия, посадка деревьев и перерезание ленточек.
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