Маркл впервые появилась на публике в качестве невесты принца Гарри

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Спустя две недели после прибытия в Великобританию Меган Маркл погрузилась в новый для себя мир королевской жизни – она впервые появилась на публике в качестве официальной невесты принца Гарри в рамках его визита в Ноттингем.



© REUTERS/ Toby Melville СМИ сообщили точную дату свадьбы принца Гарри

Маркл приняла участие в официальном мероприятии через четыре дня после объявления о помолвке. Принц Гарри посещал этот город восемь раз за последние пять лет. Представитель принца отметил, что этот визит "очень особенный для него".

В рамках поездки в Ноттингем у пары запланировано несколько мероприятий: они начнут с посещения благотворительной ярмарки, приуроченной к Международному дню борьбы со СПИДом, затем посетят Ноттингемскую академию.



© REUTERS/ Hannah McKay Принц Гарри и Меган Маркл

Публика охотно приветствовала пару, пожимала руки принцу и Меган и обращалась к ним с добрыми пожеланиями. Британские издания пишут, что многих невеста Гарри "заставила поверить в сказку".

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