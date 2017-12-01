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300 рублей на жизнь, кто последний за Geely Atlas и все об убийстве Романовых - обзор за вчера

02.12.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Начало календарной зимы выдалось теплым — и так будет все выходные. Жаль, сугробов еще нет — в снежки не поиграем, но в целом очень даже ничего таким обещает быть уикенд. А пока вы еще не вылезли из-под теплого пледа и не окунулись с головой в субботние дела радости, давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера.

ВАЖНОЕ

Оказывается, в Беларуси каждый четвертый существует живет на сумму до 300 рублей в месяц. А вот зато кто из белорусов и где живет хорошо.

Минфин сообщило о приостановке лицензии одной из крупных белорусских страховых компаний — и вот что и с кем произошло.

В структуре высшего образования в Беларуси планируются серьезные изменения — рассказываем, какие. И еще, кстати, в РИКЗ, который отвечает за проведение централизованного тестирования, новый руководитель — взамен Николая Феськова, проработавшего в этой сфере аж 15 лет.

Белорусские чиновники начали заказывать Geely Atlas: «Президент же сказал, что отличная, поэтому и берем».


В Москве прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в городах России — и вот кто с кем сыграет. Спойлер: Россия попала в самую легкую группу, поэтому у них есть шансы.

ПОПУЛЯРНОЕ

Правительство Беларуси и России подписали соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Это значит, что при военной угрозе Союзному государству Россия вооружит белорусских военных. И что из этого, спросите вы? Объясняем.

Помните, недавно депутаты предложили изменить транспортный налог? Автомобилисты возбудились — и разделились на два лагеря: противников налога и его сторонников. И вот что они думают по поводу возможных изменений (спойлер: некоторых заплатить в бюджет транспортный налог заставит только уголовная ответственность, представляете?).

Рассказываем о редком случае: медики не смогли спасти мужчину из-за его татуировки. «Просьба на татуировке вызвала больше путаницы, чем ясности. Мы сомневались в ее законности и опасались, что татуировки могут представлять собой вечные напоминания о необдуманных поступках, совершенных в состоянии опьянения». Понимаете, о чем они?

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Почитайте, как Банк развития реанимирует модернизированную деревообработку. В ту самую модернизацию вложили, кстати, около 860 млн евро — и теперь заводы нужно заставить эффективно работать и отбивать потраченные на них деньги.

Почти два года жильцы должны ремонтировать подъезды за свой счет. Люди стали считать — и появилось много недовольных работой коммунальников. А мы тут вспомнили самые яркие истории «подъездных войн» и решили напомнить, кто и на что имеет право.

Ежедневно на дорогах страны происходит примерно 5−6 аварий, в которых гибнут или получают ранения люди. Мы проанализировали самые аварийные регионы, дни недели и месяцы — и представляете, в стране есть два района, где (тьфу-тьфу-тьфу!) уже четыре года ничего не происходит! Там что, нет людей? Или машин?..

В конце ноября СМИ снова начали много писать об обстоятельствах гибели царской семьи. Эта тема обсуждается в том числе и на проходящем в Москве Архиерейском соборе РПЦ. Расстрел царской семьи — безусловно, один из важнейших эпизодов в истории России XX века. И вот здесь отвечаем на самые наивные и стыдные вопросы об убийстве и захоронении Романовых.

Напоследок обязательно пересмотрите все события ушедшего месяца в фотографиях. Объективы наших фотокоров увидели мальчика, которого спасли из Свислочи, новобранцев перед отправкой в войска, француза, который два месяца провел в белорусском СИЗО и которого в итоге оправдал суд… Насыщенный был ноябрь, ничего не скажешь.


Все новости пятницы, 1 декабря

Кстати. Вот вам астропрогноз на декабрь. Даже если вы во все это не верите, обязательно посмотрите в какие дни стоит остерегаться обмана и не заключать сделки, а представителям каких знаков нужно уделить время детям и задуматься о долгосрочных планах. Хороших выходных!

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Начало календарной зимы выдалось теплым - и так будет все выходные. Жаль, сугробов еще нет - в снежки не поиграем, но в целом очень даже ничего таким обещает быть...

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