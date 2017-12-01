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300 рублей на жизнь, кто последний за Geely Atlas и все об убийстве Романовых - обзор за вчера
02.12.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Начало календарной зимы выдалось теплым — и так будет все выходные. Жаль, сугробов еще нет — в снежки не поиграем, но в целом
ВАЖНОЕ
Оказывается, в Беларуси каждый четвертый существует живет на сумму до 300 рублей в месяц.
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Начало календарной зимы выдалось теплым - и так будет все выходные. Жаль, сугробов еще нет - в снежки не поиграем, но в целом очень даже ничего таким обещает быть...
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