Круговорот воды в городе

Очистные сооружения необходимы каждому населенному пункту, чтобы жидкие отходы от жилых и общественных зданий, от сельскохозяйственных и промышленных предприятий были очищены до попадания в окружающую среду.





«Если не очищать жидкие отходы жизнедеятельности городов и поселков, последствия для экологии будут самыми губительными, — отмечает начальник Копыльской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Руденко. — Грязная вода попадет в водоемы и нарушит всю экосистему на много километров вокруг. Погибнут рыбы, водные растения, будет отравлена вся почва вокруг. Водосборные площади, из которых забирается вода для бытовых и хозяйственных нужд человека, впитают загрязненные стоки. Это нанесет долгосрочный вред здоровью людей и домашних животных, а в отдельных случаях может закончиться смертью».

В Копыле очистные сооружения начали свою работу в 1993 году. Кроме того, в филиале ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» функционируют локальные очистные сооружения. Это делает процесс работы более экономичным, так как очищенная до нужной степени вода опять будет участвовать в производственном процессе.

Как известно, биологический метод очистки стоков является одним из самых эффективных. Именно он используется в нашем городе. Как рассказал старший мастер очистных сооружений КУП «Копыльское ЖКХ» Александр Подлипалов (на снимке) в основе данного способа лежат процессы жизнедеятельности микроорганизмов (так называемого активного ила), с помощью которых и осуществляется очищение жидкости.

Самая грязная вода Копыля попадает в приемную камеру из разных частей города. В сутки в среднем ее проходит 2000 м3. А когда погодные условия дождливые — объем увеличивается до 2700 – 2800 м3. Возрастает поток грязной воды и во время таяния снега.

По лоткам грязная вода направляется в следующую камеру, где проходит первичную обработку. Сюда подается воздух, который частично разрушает содержимое. Затем оно поступает в стабилизатор, откуда подается дальше. И вот в работу вступает коричневый, бархатистый активный ил, который и помогает осуществлять очистку.

Биологически активный ил — это своеобразный трудовой коллектив микроорганизмов. Он выглядит как коричневые хлопья, пахнет землей и немного — болотом. За его «поголовьем» надо все время следить. У бактерий все как у людей: если еды слишком много, они переедают и могут погибнуть от обжорства. Если еды мало — бактерии тощают и могут умереть от голода. Поэтому количество подаваемых нечистот все время соотносят с количеством «едоков» (ила). Именно кислород, который принудительно поступает в аэрационные бассейны, побуждает бактерии начать трудиться.

Специалисты постоянно контролируют этот процесс. Работа на очистных сооружениях организована круглосуточно.

Микроскопические «трудяги» поработали на славу. Остается лишь отделить от воды то, что сделало ее такой чистой — биологический ил. Поэтому вода из аэрационных бассейнов уходит во вторичные отстойники, плавно перетекая из одного в другой через шесть бассейнов. И вот она уже чистая и пополняет речку Мажу.

«Регулярно качество воды проверяется как нашей лабораторией, так и представителями из Слуцка, — отмечает Александр Подлипалов. — И за последние три года, пока я возглавляю этот участок, не было ни одного нарекания на нашу работу».

Кроме стоков, которые поступают из городской канализации, на иловые площадки неподалеку от очистных выливают содержимое автоцистерн и несколько сторонних организаций, которые оказывают услуги населению по очистке канализации в частных домах. Их действия также расписаны в деталях и контролируются как работниками ЖКХ, так и специалистами природоохранной организации.

Маргарита САКОВИЧ