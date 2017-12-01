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Минспорт рекомендует воздержаться от поездок в Индонезию из-за активности вулкана на Бали

02.12.2017 09:46 — Новости Общества | БелТА  
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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма рекомендует белорусским гражданам, планирующим путешествия в Индонезию и соседние регионы, воздержаться от поездок в туристических целях до стабилизации обстановки с учетом активности вулкана на острове Бали, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Белорусским туристам, находящимся в Индонезии и Сингапуре, необходимо принимать меры, направленные на обеспечение личной безопасности, строго и точно выполнять требования служб спасения и правоохранительных органов, взаимодействовать со своим туроператором и консульской службой посольства Беларуси в Индонезии.

Туроператоры и турагенты в обязательном порядке должны информировать белорусских туристов, планирующих посетить Индонезию или смежный район, о текущей ситуации, проводить с туристами надлежащий инструктаж о соблюдении правил личной безопасности.

Посольство Беларуси в Индонезии также рекомендует гражданам учитывать сложную ситуацию, которая сложилась на острове Бали в связи с активностью вулкана Агунг.

"В случае, если при следовании на остров Бали граждане Беларуси не могут покинуть Сингапур в течение 96 часов с момента въезда, МИД Сингапура рекомендовал до окончания периода безвизового пребывания в целях транзита подать заявку на продление срока пребывания в Управление иммиграции и контрольно-пропускных пунктов, расположенное по адресу: ICA Building, 10 Kallang Road, Singapore 208718. Телефон колл-центра - 6391 6100, часы работы - с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу и с 8.00 до 13.00 по субботам, сайт www.ica.gov.sg", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Управление иммиграции и контрольно-пропускных пунктов Сингапура рекомендовало белорусам корректировать планы путешествий во избежание необходимости продления безвизового пребывания.

Министерство спорта и туризма Беларуси напоминает, что в сложившихся обстоятельствах белорусские туристы имеют безусловное право потребовать изменения или расторжения договора оказания туристических услуг в связи с существенными изменениями обстоятельств.

Как сообщалось, власти индонезийского острова Бали продлили режим чрезвычайной ситуации в регионе до 10 декабря.

Администрация гражданской авиации Индонезии предупредила о закрытии аэропорта на соседнем острове Ломбок, откуда предпочитают вылетать иностранные туристы. Об этом говорится в заявлении аэронавигационного агентства Индонезии.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.

Вулкан Агунг пробудился после более чем 50-летнего молчания (последнее извержение произошло в 1963 году). В радиусе 10 км от кратера сохраняется опасная зона. Эвакуированы около 43 000 жителей близлежащих районов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма рекомендует белорусским гражданам, планирующим путешествия в Индонезию и соседние регионы,...

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