ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туман и гололедица прогнозируются в Беларуси 3 декабря

02.12.2017 10:47 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Туман и гололедица прогнозируются в Беларуси 3 декабря
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица на некоторых участках дорог ожидается в Беларуси 3 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная, с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Лишь днем по югу прогнозируется мокрый снег. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый.

Температура воздуха ночью и утром ожидается от 0 до минус 5 градусов, во второй половине дня составит от минус 2 до плюс 2.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица на некоторых участках дорог ожидается в Беларуси 3 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минспорт рекомендует воздержаться от поездок в Индонезию из-за активности вулкана на Бали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика