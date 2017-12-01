Почему уволился Масляков?

Громкую огласку в СМИ получило увольнение президента международного союза "КВН" Александра Маслякова с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН". Представить себе популярную телепередачу, из которой вышло несколько поколений юмористов, без ее бессменного вдохновителя и зрителю просто невозможно.

Коррупционные обвинения

Известно, что ранее организация Transparency International опубликовала исследование, согласно которому при управлении Масляковым ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" возник конфликт интересов. Утверждается, что, будучи его руководителем, Масляков передал в собственность Телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК"), учредителем которого является он сам, кинотеатр "Гавана".



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Прокуратура проверила сделку

В мае 2017 года Transparency International направило заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Маслякова. Тогда прокуратура Москвы сообщила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы.

Организация оспорила ответ московской прокуратуры в Генеральной прокуратуре РФ, и только после этого правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.

Конфликт интересов

Transparency International связала отставку Маслякова с прокурорским реагированием на дело о конфликте интересов — совмещением руководства ГУП с предпринимательской деятельностью.

С 1990 года передачу КВН производит Телевизионное творческое объединение "АМиК" ("Александр Масляков и компания"), созданное Александром Васильевичем. Компания владеет всеми правами на КВН и всеми товарными знаками. В проекте трудятся Масляков-старший в качестве постоянного ведущего, руководителя и режиссера популярной программы, его супруга, сын Александр Масляков-младший и невестка.



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В ноябре 2014 года ГУП "Планета КВН" и компания господина Маслякова "АМиК" создали совместное предприятие — ООО "Дом КВН", в чем организация по борьбе с коррупцией видит конфликт интересов.

Уволился по своей инициативе

Как сообщили накануне в пресс-службе союза КВН, Масляков инициировал свое увольнение с начала 2017 года "в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства". Однако увольнение затянулось "в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов".

В союзе подчеркнули, что об обстоятельствах проверки, в том числе о содержании поступившей жалобы, Маслякову известно не было. При этом на момент поступления запроса из прокуратуры он уже не состоял в должности директора ГУП.

"Насколько известно, по результатам этой проверки, никакие меры реагирования не принимались. Таким образом, доводы организации Transparency International не подтвердились", — подчеркнули в пресс-службе.

Пельш уверен, что Масляков останется ведущим КВН

Член жюри КВН и ведущий Первого канала Валдис Пельш считает, что Масляков по-прежнему будет "стоять у руля, но сложит с себя какие-то формальные полномочия".

"Я просто уверен, что он останется ведущим КВН. Это тот человек, на котором все держится. Без него КВН вряд ли будет таким, каким его привыкли видеть", — заявил Пельш каналу RT .

Интересные факты о Маслякове

Масляков вел КВН на Центральном телевидении с 1960-х вместе со Светланой Жильцовой. В 1972 году КВН закрыли — власть и КГБ с трудом воспринимали студенческие шутки.

Сидел ли Масляков? Такие слухи появились именно с закрытием передачи в 1970-е. Говорили, что Александр Васильевич был осужден за валютные махинации. До сих пор, на "звание места отсидки Маслякова" претендуют 7 российских городов. Однако сам ведущий это отрицает.

По профессии Масляков – военный летчик.

В честь Александра Маслякова назван астероид. 5245 Maslyakov открыл астроном Крымской обсерватории Н. Черных еще 1 апреля 1976 года.

Масляков был первым ведущим телепередачи "Что? Где? Когда?", один раз он вел передачу "Взгляд".

В базе данных Международного союза КВН — более 7000 команд. У КВН-овского движения даже есть свой праздник, который отмечается 8 ноября.