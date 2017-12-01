|
Принц Джордж написал Санта-Клаусу письмо и попросил машинку
02.12.2017 16:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек — Sputnik. Сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской четырехлетний Джордж написал письмо Санта-Клаусу, в нем он попросил к Рождеству полицейскую машинку, пишут
Старший внук британской королевы встретил Санта-Клауса на Рождественской ярмарке в Хельсинки и сказал, что должен отдать ему письмо. Уильям добавил, что Джордж был хорошим мальчиком, к тому же, у Санта-Клауса он попросил только один подарок. В прошлом году Уильям рассказывал, что его сын начал открывать подарки за неделю до Рождества, и нашел этот факт забавным.
© AFP/ HEIKKI SAUKKOMAA
В письме Джордж попросил к Рождеству полицейскую машинку
В Финляндию Уильям приехал по случаю празднования столетней годовщины независимости страны от России. В среду 29 ноября он выступал с официальной речью в посольстве Финляндии. В речи он отметил, что Великобритания и Финляндия разделяют демократические ценности и имеют глубокие культурные и образовательные связи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Письмо Деду Морозу передал от четырехлетнего сына сам принц Уильям.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии