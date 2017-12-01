Принц Джордж написал Санта-Клаусу письмо и попросил машинку

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской четырехлетний Джордж написал письмо Санта-Клаусу, в нем он попросил к Рождеству полицейскую машинку, пишут СМИ .

Старший внук британской королевы встретил Санта-Клауса на Рождественской ярмарке в Хельсинки и сказал, что должен отдать ему письмо. Уильям добавил, что Джордж был хорошим мальчиком, к тому же, у Санта-Клауса он попросил только один подарок. В прошлом году Уильям рассказывал, что его сын начал открывать подарки за неделю до Рождества, и нашел этот факт забавным.



© AFP/ HEIKKI SAUKKOMAA В письме Джордж попросил к Рождеству полицейскую машинку

В Финляндию Уильям приехал по случаю празднования столетней годовщины независимости страны от России. В среду 29 ноября он выступал с официальной речью в посольстве Финляндии. В речи он отметил, что Великобритания и Финляндия разделяют демократические ценности и имеют глубокие культурные и образовательные связи.

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