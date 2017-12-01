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Принц Джордж написал Санта-Клаусу письмо и попросил машинку

02.12.2017 16:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 дек — Sputnik. Сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской четырехлетний Джордж написал письмо Санта-Клаусу, в нем он попросил к Рождеству полицейскую машинку, пишут СМИ.

Старший внук британской королевы встретил Санта-Клауса на Рождественской ярмарке в Хельсинки и сказал, что должен отдать ему письмо. Уильям добавил, что Джордж был хорошим мальчиком, к тому же, у Санта-Клауса он попросил только один подарок. В прошлом году Уильям рассказывал, что его сын начал открывать подарки за неделю до Рождества, и нашел этот факт забавным.

Принц Джордж написал Санта-Клаусу письмо и попросил машинку
© AFP/ HEIKKI SAUKKOMAA
В письме Джордж попросил к Рождеству полицейскую машинку

В Финляндию Уильям приехал по случаю празднования столетней годовщины независимости страны от России. В среду 29 ноября он выступал с официальной речью в посольстве Финляндии. В речи он отметил, что Великобритания и Финляндия разделяют демократические ценности и имеют глубокие культурные и образовательные связи.

Принц Джордж пошел в первый класс и пожал руку директору>>

 
Теги: Минск
 
 
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Письмо Деду Морозу передал от четырехлетнего сына сам принц Уильям.

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