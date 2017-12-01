МИНСК, 2 дек — Sputnik. Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров пополнился новыми веществами, которые представляют собой вещества с химически модифицированными формулами, которые превращаются в уже включенное в список наркотическое вещество прямо в организме под влиянием метаболических процессов, пишет Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.

"На сегодняшний день самым изученным из "пронаркотиков" является вещество "MDMA N-tert-BOC" – модификация одного из наиболее популярных в мире психотропных веществ – метилендиоксиметамфетамина (МДМА), известного также как "Экстази", — пояснили в комитете.

Вещество превращается в "Экстази" под воздействием желудочного сока уже в организме человека, и хоть MDMA в Беларуси уже давно запрещен, его модификация MDMA N-tert-BOC прежде не входила в перечень запрещенных к обороту веществ.

Распространения на территории Беларуси "пронаркотики" еще не получили, однако факты изъятия крупных партий были зарегистрированы сперва в Австралии под видом средства для ухода за волосами, а вскоре и в Западной Европе. В Беларуси данное вещество было внесено в список запрещенных для предупреждения его появления в стране.

Кроме того в стране установлен контроль над оборотом 58 новых наркотиков: 19 наркотических средств, 33 психотропных веществ и шести прекурсоров.