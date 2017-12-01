Осужденные за изнасилование бывшие могилевские милиционеры подали надзорную жалобу

Председатель Могилевского областного суда принял к рассмотрению надзорную жалобу осужденных за изнасилование бывших сотрудников Ленинского РОВД Могилева, сообщили БелаПАН в областном суде.

Информация об изнасиловании двумя сотрудниками милиции молодой могилевчанки появилась в СМИ в апреле 2016 года, хотя в МВД отказывались признавать совершение преступления милиционерами. Так, на вопрос журналистов, были ли подозреваемые на момент изнасилования сотрудниками милиции, министр Игорь Шуневич после непродолжительной паузы сказал : «Бывшие сотрудники органов внутренних дел». Начальник управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел Константин Шалькевич говорил, что уголовное дело об изнасиловании возбуждено в отношении безработных.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в ночь на 27 февраля 2016 года. Трое старших лейтенантов милиции, участковых инспекторов Ленинского РОВД (двоим из них на тот момент было по 32 года, третьему — 27 лет), отдыхали в ночном клубе «Форум». Там они познакомились с двумя девушками и после закрытия клуба поехали в квартиру к своему 27-летнему знакомому продолжать распивать спиртное. Хозяина не было дома, но у приятелей были ключи от квартиры. Через некоторое время один из 32-летних участковых ушел, ушла и одна из девушек. Двое других, как было доказано судом, избивали и насиловали новую знакомую. Эксперты насчитали следы от 39 ударов на теле потерпевшей, но признали их легкими телесными повреждениями. Пришедший утром хозяин квартиры также несколько раз ударил гостью по голове и, как и его приятели, изнасиловал ее.

На заседаниях суда первой инстанции обвиняемые утверждали, что не избивали и насиловали собутыльницу, а все происходило по взаимному согласию. Телесные повреждения же она получила, упав еще в ночном клубе. Заместитель начальника Ленинского РОВД Юрий Колотилкин рассказал суду, что, когда он опрашивал своих сотрудников, на тот момент уже подозревавшихся в преступлении, они отрицали участие в изнасиловании и указывали на хозяина квартиры.

Могилевский районный суд, который рассматривал дело, 29 апреля 2017 года признал вину двух участковых и их приятеля в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, назначив каждому из них по 12 лет заключения в колонии усиленного режима. Третий же милиционер был осужден на пять лет, но за иное преступление — не сдал в установленном порядке 27 боевых патронов, найденных местным жителем на территории гаражного кооператива «Северный-2008», и не принял мер по розыску виновных в незаконном обороте боеприпасов. Участковый надеялся сдать патроны во время ежегодно проводимых мероприятий по приему добровольно переданных гражданами оружия и боеприпасов «Арсенал», чтобы тем самым добиться улучшения своих показателей по службе, поощрения со стороны руководства. Всех троих суд лишил звания «старший лейтенант милиции».

Отец одного из осужденных за изнасилование передал пострадавшей 20 тысяч долларов в счет компенсации морального вреда от всех обвиняемых. Однако девушка посчитала, что это деньги только от одного и двое других также должны возместить ей моральный ущерб. Она обжаловала приговор, требуя по 20 тысяч рублей от двух других фигурантов. Приговор также опротестовал прокурор, считая его слишком мягким. Обвиняемые, в свою очередь, просили отменить вердикт, настаивая на своей невиновности.

Могилевский облсуд 27 июля в основном согласился с судом первой инстанции, лишь немного изменив приговор. В частности на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства направлен вопрос компенсации морального вреда пострадавшей.

Осужденные за изнасилование не согласились с мнением судов обеих инстанций и подали надзорную жалобу на имя главы Могилевского облсуда.