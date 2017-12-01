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"Первые. Зимние. Твои". В Житковичах отметили областные "Дажынкі"

02.12.2017 18:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельщина наконец отпраздновала окончание уборки урожая. На «Дажынкі-2017» хлеборобы и аграрии области съехались в самый западный регион — город Житковичи.


Изначально, мероприятие должно было состояться еще в ноябре. Его планировали приурочить ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, как это сделали год назад на «Дажынках» в Рогачеве. Однако из-за визита президента 24 ноября в Буда-Кошелевский район, праздник перенесли. Получилось до декабря. Так поздно — зимой! — в стране его еще не отмечали.

Фестиваль, на котором чествовали аграриев, добившихся высоких результатов в сельском хозяйстве, сопровождался традиционными раздачами ключей от автомобилей и тракторов, ярмарками, массовыми гуляниями, выставками народного творчества и концертом.











 
 
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Гомельщина наконец-то отпраздновала окончание уборки урожая. На "Дажынкі-2017" хлеборобы и аграрии региона в этот раз съехались в самый западный районный центр...

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