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"Первые. Зимние. Твои". В Житковичах отметили областные "Дажынкі"
02.12.2017 18:38 — Новости Общества | Tut.by
Гомельщина наконец отпраздновала окончание уборки урожая. На «Дажынкі-2017» хлеборобы и аграрии области съехались в самый западный регион — город Житковичи.
Изначально, мероприятие
Фестиваль, на котором чествовали аграриев, добившихся высоких результатов в сельском хозяйстве, сопровождался традиционными раздачами ключей от автомобилей и тракторов, ярмарками, массовыми гуляниями, выставками народного творчества и концертом.
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Гомельщина наконец-то отпраздновала окончание уборки урожая. На "Дажынкі-2017" хлеборобы и аграрии региона в этот раз съехались в самый западный районный центр...
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