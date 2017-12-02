МИНСК, 2 дек — Sputnik. Несмотря на увольнение с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН", Александр Масляков останется ведущим КВН, говорится в сообщении на официальной странице международного союза КВН в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее стало известно, что президент союза Масляков покинул пост директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН". По данным пресс-службы союза, решение было личной инициативой Маслякова, а не результатом проверок прокуратуры, инициированных Transparency International.

В сообщении Международного союза КВН в соцсети говорится: "Не путайте профессию телеведущего и гендиректора ГУП".

Ранее организация Transparency International опубликовала исследование, согласно которому, при управлении Масляковым ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" возник конфликт интересов. В частности, будучи руководителем центра, Масляков передал в собственность Телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК"), учредителем которого является он сам, кинотеатр "Гавана".

Transparency International направило заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Маслякова. После этого прокуратура Москвы сообщила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы.

Организация оспорила ответ московской прокуратуры в Генеральной прокуратуре РФ, и только затем правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.

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