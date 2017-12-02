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К Международному дню инвалидов

03.12.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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День 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году провозглашен Международным днем инвалидов. Указом Президента Республики Беларусь в нашей стране этот день объявлен Днем инвалидов Республики Беларусь. 

Накануне не будет лишним напомнить всем о том, что среди нас живут люди, заслуживающие не только сочувствия, но и прежде всего понимания,  помощи, обеспечения их прав на достойную жизнь, труд и отдых.

Мы встретились с председателем Копыльской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» Валентиной Лабацевич (на снимке), которой задали ряд вопросов, касающихся самой организации и жизни людей с ограниченными возможностями.

— Валентина Васильевна, какая на сегодня численность общества инвалидов и как стать членом организации?

— У нас в обществе состоит 186 человек. Чтобы стать членом нашей организации, нужно быть инвалидом или членом семьи инвалида, отвечающим за действия данного человека, необходимо удостоверение об инвалидности, паспортные данные и небольшой взнос — 10 рублей в год. Отметим, что с недавнего времени вступить в ряды общества может также человек, не имеющий инвалидности, но неравнодушный к проблемам инвалидов и желающий принять участие в деятельности организации. Цивилизованность общества принято определять тем, как в нем относятся к слабым, пожилым, инвалидам, бездомным и больным.

— У вас, наверное, проводится немало мероприятий?

— Очень много! Стараемся, чтобы они были не только приятными, но и полезными. Регулярно организовываем праздничные мероприятия, акции с вручением подарков, которые постоянно освещаются в средствах массовой информации. Так, на базе ГУ «Копыльский ТЦСОН» стали традиционными концерты, посвященные новогодним и рождественским праздникам,  Дню женщин. Проводятся и выездные  встречи на базе сельисполкомов. Каждое мероприятие люди потом долго вспоминают. Ведь жизнь-то у них не такая насыщенная, они во многом ограничены, поэтому любое мероприятие им в радость.

— Валентина Васильевна, кто помогает обществу инвалидов?

— Для организации мероприятий привлекаются волонтеры из числа пожилых людей и работников территориального центра. Финансируются мероприятия как за счет членских взносов, так и за счет спонсорской помощи. Копыльская РООО «БелОИ» благодарит за оказанную материальную помощь индивидуальных предпринимателей Светлану Юруц и Александра Харлана, ЧТУП «Вальковский», ОАО «Копыльский райагросервис».

— Чем будет знаменателен День инвалидов для жителей района?

— Накануне с подарками мы посетим воспитанников ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», а также инвалидов различных возрастов, проживающих на территории района. Мы обязательно соберемся вместе, организуем интересное представление, где будут и сувениры, и сладкий стол.

— у Вас есть возможность обратиться ко всем людям с ограниченными возможностями Копыльщины.

— Всем членам нашей организации хочется сказать, чтобы они не уходили в себя, не замыкались. Не нужно черстветь душой, нужно стараться быть вместе! Поэтому приглашаем неравнодушных вступить в наше общество, внести посильный вклад в его развитие. В преддверии дня инвалидов хочется пожелать всем здоровья, благополучия, тепла и уюта в каждый дом.

Татьяна БОХАН

 
 
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День 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году провозглашен Международным днем инвалидов. Указом Президента Республики Беларусь в нашей стране этот день...

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