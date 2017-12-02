СТИХИя  ЖИЗНИ. Любовь Григорьевна Мотуз отмечает юбилей

Всегда пребывает в хорошем и позитивном настроении Любовь Григорьевна Мотуз из Копыля.

И, несмотря на возраст, проблемы со здоровьем, наполняет свою жизнь творчеством — увлекается стихами Пушкина, Высоцкого, Рождественского, а также более современных поэтов.

Любовь Григорьевна не любит шум и поэтому не смотрит телевизор — все вдохновение берет из газет. Много идей для создания новых творений дает районка, многие вырезки она хранит с 1986 года: это в основном ее стихи и стихи других копылян.

— Считаю, что газета — это основной источник информации, а для меня еще и творческий порыв для написания стиха, — рассказывает Любовь Григорьевна. — Например, воодушевлением стали последние события в городе и районе и я описала их в своих строчках.

К слову, женщина очень рада, что Копыльщина в последнее время значительно преобразилась в лучшую сторону — и это все отражается в ее стихах.

Темы разные — от лирики до проблемных актуальных тем. Ее стихи можно прочитать на страницах изданий «Друг пенсионера», «Гаспадыня».

Кроме огромного творческого мира у Любови Григорьевны большая семья — четверо детей, семь внуков, один правнук, которые всегда ее навещают и никогда не забывают. К юбилею замечательной и жизнерадостной Любови Григорьевны Мотуз мы подготовили подборку последних ее авторских работ.

Павел ШЕИН

Какое блаженство собраться всем снова.

Родные мои, для меня все основа

Того полотна, что жизнь мне соткала,

Узоров на нем выткав всяких немало:

И дождик, и тучки, и солнца сиянье,

И первое в юности наше свиданье.

Цветами на нем расцвели мои дети —

И внуки, и внучки. Радостью светит

Мое продолжение, правнучек Гришка…

Дыхание жизни остро я слышу.

Оно ощутимо во всех начинаньях.

Спасибо, родные, за это свиданье.

***

«Новый день совсем уж близко,

Я живу на грани риска».

Только с этим — нет, не соглашусь.

Пусть душа поет, как прежде,

О любви, мечтах, надежде

И о том, как к жизни отношусь.

Сколько жить мне ни осталось —

Может, много, может, малость.

Только это не моя печаль.

С оптимизмом в ногу рядом,

Вопреки земным преградам

Я шагаю в солнечную даль.

На природу вся надежда,

Это знает и невежда.

За зимою прилетит весна.

И тогда земля проснется,

Солнце всем нам улыбнется.

Жизни снова буду я полна.

***

По больнице не скучаю…

Посвящаю моему лечащему врачу-кардиологу Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ирине Владимировне Копыток

По больнице не скучаю,

Берегу теперь себя,

Но подводят в этом деле

Мои спешные года.

Одолела вдруг одышка,

Сердце стало барахлить.

И понятно, без больницы

Мне уж больше не прожить.

Прихватило… и в палате

Среди прочих бедолаг

Принимаю все, что нужно

В медицине, на глазах.

Утром солнечным и ясным

Входит врач в палату к нам,

И с улыбкой мне сказала:

«Назначаю Холтер вам.

Он сердечка состоянье

Будет сутки отмечать,

И по этим результатам

Будем знать, что вам сказать.

Но для ясности придется

Дневничок заполнить вам,

Что вы делали за сутки —

По минутам и часам.

Например: прогулка, отдых,

Бега столько-то минут…

Состояние сердечка

Вы опишете вот тут».

И улыбками палата

Озарилась в тот же час.

Кроме капельниц, таблеток

Юмор тоже лечит нас.

***

Внимания такого я не знала…

Теперь иду по улице с трудом:

То за забор держусь — устали ноги,

Присяду, где придется… а потом

Я слышу: «Все в порядке?» —

голосочек

Девчонки, проходящей налегке.

«Да, да! Спасибо. Ты не беспокойся.

Мне рядом здесь. Живу невдалеке».

***

На пустой подоконник прилетела синичка,

По воде разгорелись

листья желтою спичкой.

И в косую линейку воздух серый и мглистый,

ЖКХ-овские дворники улицу чистят.

Разноцветные зонтики

спешат на работу.

И не хочется верить,

что живу без заботы.

2017 г.