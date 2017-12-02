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Рекордный джекпот национальной лотереи достался двум жителям Финляндии

03.12.2017 08:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Жители Финляндии, имена которых пока неизвестны, выиграли рекордный джекпот национальной лотереи – ее итоги были объявлены поздно вечером в субботу, 1 декабря, сообщила государственная компания "Вейккаус".

По информации компании, организатора лотереи, два человека разделят между собой рекордную сумму джекпота в Финляндии – 14,4 миллиона евро. Выигрышными номерами стали 3, 4, 17, 28, 31, 37, 39, говорится в сообщении.

В предыдущий раз рекордный выигрыш в национальной лотерее был зафиксирован летом текущего года. Тогда сумму 14,2 миллиона евро разделили между собой 50 счастливчиков.

На территории Финляндии разрешены азартные игры, лотереи, казино, игровые автоматы. Однако они на 100% монополизированы государством. Этим бизнесом в стране занимается единственная и полностью государственная компания "Вейккаус".

Прибыль от таких игр идет в бюджет государства на социальные программы, здравоохранение и благотворительные нужды.

 
Теги: Минск
 
 
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Азартные игры, лотереи и казино в Финляндии полностью монополизированы государством.

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