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Международный день инвалидов отмечают 3 декабря
03.12.2017 08:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Ежегодный Международный день инвалидов был создан с целью интеграции людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества.
По данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается более 1 миллиарда человек, у которых имеется какая-либо форма инвалидности. С каждым годом мировая численность инвалидов растет. Это происходит как из-за стремительного увеличения хронических болезней (сердечно-сосудистых, психических, а также диабета и других), так из-за старения населения.
© Sputnik / Виктор Толочко
Несмотря на активные действия, направленные на максимальное продвижение прав инвалидов, зачастую эти люди многого лишены, такая дискриминация принимает совершенно разные формы: от образования до уличных барьеров.
В нашей стране на протяжении последних лет внедряются стандарты безбарьерной среды. Однако некоторые вопросы до сих пор открыты.
Ранее колясочник
Практически все люди с ограниченными возможностями являются дееспособными, при этом примерно лишь 15% из них имеют постоянное место работы. За время существования Организации Объединенных Наций была приложена масса усилий для улучшения положения людей с инвалидностью. В рамках ООН были приняты международные документы о правах инвалидов, среди которых Декларация о правах умственно отсталых лиц, Декларация о правах инвалидов и другие.
В Беларуси уже долгое время есть школьное интегрированное обучение, однако многие дети с инвалидностью по-прежнему остаются на домашнем обучении.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчанка, дочь-колясочница которой учится в обычной школе,
Тем не менее, сегодня общество по-прежнему нуждается в коренном изменении отношения к инвалидности и ее концепции, которые включают как изменение в системе ценностей, так и углубление понимания проблемы на всех уровнях общества.
Ранее
Ежегодно 3 декабря во многих странах мира проводятся всевозможные выставки, конференции, фестивали, семинары.
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Эта дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 октября 1992 года.
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