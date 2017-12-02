Международный день инвалидов отмечают 3 декабря

Ежегодный Международный день инвалидов был создан с целью интеграции людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества.

По данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается более 1 миллиарда человек, у которых имеется какая-либо форма инвалидности. С каждым годом мировая численность инвалидов растет. Это происходит как из-за стремительного увеличения хронических болезней (сердечно-сосудистых, психических, а также диабета и других), так из-за старения населения.



© Sputnik / Виктор Толочко Дети дождя: как понять детей с аутизмом и сделать их жизнь проще

Несмотря на активные действия, направленные на максимальное продвижение прав инвалидов, зачастую эти люди многого лишены, такая дискриминация принимает совершенно разные формы: от образования до уличных барьеров.

В нашей стране на протяжении последних лет внедряются стандарты безбарьерной среды. Однако некоторые вопросы до сих пор открыты.

Ранее колясочник показал Sputnik , как инвалиду попасть в Минскую городскую реабилитационно-экспертную комиссию.

Практически все люди с ограниченными возможностями являются дееспособными, при этом примерно лишь 15% из них имеют постоянное место работы. За время существования Организации Объединенных Наций была приложена масса усилий для улучшения положения людей с инвалидностью. В рамках ООН были приняты международные документы о правах инвалидов, среди которых Декларация о правах умственно отсталых лиц, Декларация о правах инвалидов и другие.

В Беларуси уже долгое время есть школьное интегрированное обучение, однако многие дети с инвалидностью по-прежнему остаются на домашнем обучении.



© Sputnik / Виктор Толочко Колясочник показал, как инвалиду попасть в здание МРЭК и не погибнуть

Минчанка, дочь-колясочница которой учится в обычной школе, рассказала Sputnik, что делать, чтобы детей-инвалидов воспринимали на равных.

Тем не менее, сегодня общество по-прежнему нуждается в коренном изменении отношения к инвалидности и ее концепции, которые включают как изменение в системе ценностей, так и углубление понимания проблемы на всех уровнях общества.

Ранее Sputnik рассказывал о минчанке Александре Чичиковой , которая представила нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс мира на коляске" и стала победительницей.

Ежегодно 3 декабря во многих странах мира проводятся всевозможные выставки, конференции, фестивали, семинары.