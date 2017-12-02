3 декабря – День страховых работников

Современная жизнь, хоть и изобилует различными благами и многочисленными элементами комфорта, так или иначе сопряжена с риском.

И вполне естественным является желание минимизировать последствия возможных чрезвычайных ситуаций, защитить свое имущество или здоровье. — Воспользовавшись спектром наших услуг, человек обеспечивает себе определенную долю уверенности в том, что, оказавшись в непредвиденной ситуации, может получить средства на восстановление здоровья или компенсацию поврежденного имущества, — говорит начальник представительства «Белгосстраха» по Копыльскому району Иван Янов.





Коллектив отдела — это ответственные и опытные работники. Иван Викторович с гордостью отмечает высокие профессиональные качества страховых агентов Ольги Андрушкевич, Василия Богдановича, Людмилы Давидовской и других сотрудников. Все они отличаются преданностью своему делу, умением работать с людьми.

Если говорить об итогах, то за десять месяцев 2017 года по всем видам страхования заключен 25 131 договор, в том числе по добровольным — 16 268 (темп роста — 118,4%), по обязательным — 8863 договора (102,2%). Все это создает хороший трудовой настрой. Собрано взносов на сумму более 1 671 102 рублей. Так что свой профессиональный праздник сотрудники Белгосстраха встречают достойно.

Накануне профессионального праздника состоялась наша встреча со страховыми агентами, которые считают свою профессию самой лучшей и с уверенностью смотрят в завтрашний день.

Людмила ДАВИДОВСКАЯ:

— Можно сказать, что страховым делом я стала заниматься по воле случая. Пятнадцать лет назад в Слобода-Кучинский сельисполком, где я работала землеустроителем, заехал Иван Викторович Янов и поинтересовался, есть ли на примете человек, который мог бы работать в их службе. Я предложила свою кандидатуру и нисколько об этом не пожалела. По образованию я бухгалтер, поэтому иметь дело с цифрами было привычным. Но здесь, как оказалось, нужно еще уметь находить общий язык с разными людьми, что довольно непросто. Я обслуживаю населенные пункты в Слобода-Кучинском сельсовете, где, кстати, проживаю и сама. Здесь у нас с мужем дом, хозяйство, выросли и нашли свою дорогу в жизни сын и дочь — оба закончили вузы и занимаются любимым делом.

Мне очень нравится наш коллектив. Я всегда чувствую поддержку коллег, готовых разделить вместе с тобой и радость, и горе.

Ольга АНДРУШКЕВИЧ:

— Я на своей работе получаю большое удовольствие от общения с людьми, можно сказать — здесь я просто отдыхаю. Обслуживаю 16 деревень Докто- ровичского сельсовета. Мне нравится встречаться с жителями деревень, они очень уважительно ко мне относятся: приглашают зайти поговорить и чашку чая предложить могут. Именно такая доверительная обстановка помогает в работе. Хотя не обходится и без легкого экстрима.

Страховым агентом я уже тружусь более 15 лет — практически столько, сколько живу в Копыле. Помогает и то, что я вожу автомобиль, поэтому проблемы с транспортом не возникает. Мои родные всячески поддерживают меня: радуют своим вниманием и заботой дочери Юля и Аленка, а также маленькая внучка.

Василий БОГДАНОВИЧ:

— Как ни странно, но я — единственный в нашем представительстве страховой агент-мужчина. В свое время закончил институт и получил специальность инженера-гидротехника. По распределению попал в Копыльский район и 10 лет проработал начальником участка на ПМС. Потом решил сменить род деятельности. И как оказалось — нисколько об этом не жалею.

Считаю, что страховой агент должен быть высокопорядочным, честным человеком и в какой-то степени психологом. Работа с людьми — она всегда непростая, но интересная. Хотя бывают разные случаи. Помню, как однажды я постучался в дом одной дачницы. Мне никто не ответил, но дверь была открыта. Я прошел дальше и не заметил, как следом за мной заскочил пес — большая овчарка. Когда я попытался выйти из дому, оказалось, что собака меня не выпускает. Так и пришлось дожидаться, сидя на стуле, прихода хозяйки, которая замешкалась в огороде. Теперь эта история вспоминается с долей юмора.

Кроме основной деятельности я являюсь председателем профкома в нашем представительстве. Считаю важным работать над сплочением коллектива. Для этого мы практически каждый год организовываем увлекательные туристические поездки. Объездили всю Беларусь, побывали в Санкт-Петербурге, в Карпатах, в Киеве. Планируем поездку и в Европу.

Мой участок — это 12 деревень Блевчицкого сельсовета. Сам живу в Лешне, уже давно мы там купили дом, вырастили двух дочерей и сына. Своей жизнью вполне доволен.

Маргарита САКОВИЧ