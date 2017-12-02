ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3 декабря – День юриста

03.12.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
Размер текста:
A
A
A

Служители закона, правды и справедливости отмечают профессиональный праздник в первое декабрьское воскресенье.

День юриста появился в Беларуси в 1998 году. Он стал данью уважения всем, кто стоит на страже прав и законных интересов граждан. В этот праздник поздравления принимают не только адвокаты, судьи, прокуроры, следователи, нотариусы, но и специалисты по кадрам в различных отраслях народного хозяйства, юрисконсульты, преподаватели юридических факультетов и колледжей.


Профессия очень востребована. Нет таких аспектов жизни и трудовой деятельности, которые не были бы пронизаны правовыми моментами.

Полноценная юридическая помощь нужна и в сельском хозяйстве. Более двух лет работает юрисконсультом в ОАО «Скабин» Евгений Ванцевич. Молодой человек родом из Любанского района. Окончил Бобруйский аграрно-экономический колледж по специальности «Правоведение».

По словам Евгения Ванцевича, подобного рода профессия в первую очередь требует юридической грамотности и напрямую связана с людьми. Компетентный специалист предоставляет юридические консультации коллегам и работникам хозяйства. Большую часть своего времени проводит с различной документацией: законами, постановлениями, решениями и другими нормативно-правовыми актами. Занимается составлением и заключением договоров, исковых заявлений. Таким образом, в его обязанности входит любая работа, связанная с правом и законодательством. И, как считает сам юрист, главная его задача — найти правильное решение и проследить за его соблюдением.

Умело сочетая трудолюбие и современные подходы в юриспруденции, молодой юрист добивается поставленных целей. Останавливаться на достигнутом не желает, поэтому и продолжает образование в Могилевском государственном университете имени А. Кулешова. Служение закону было и будет жизненным кредо всех юристов, а знания и опыт обеспечивают становление Беларуси как правового государства.

Татьяна БОХАН

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служители закона, правды и справедливости отмечают профессиональный праздник в первое декабрьское воскресенье. День юриста появился в Беларуси в 1998 году. Он стал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Александр Масляков останется ведущим КВН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика