3 декабря – День юриста

Служители закона, правды и справедливости отмечают профессиональный праздник в первое декабрьское воскресенье.

День юриста появился в Беларуси в 1998 году. Он стал данью уважения всем, кто стоит на страже прав и законных интересов граждан. В этот праздник поздравления принимают не только адвокаты, судьи, прокуроры, следователи, нотариусы, но и специалисты по кадрам в различных отраслях народного хозяйства, юрисконсульты, преподаватели юридических факультетов и колледжей.





Профессия очень востребована. Нет таких аспектов жизни и трудовой деятельности, которые не были бы пронизаны правовыми моментами.

Полноценная юридическая помощь нужна и в сельском хозяйстве. Более двух лет работает юрисконсультом в ОАО «Скабин» Евгений Ванцевич. Молодой человек родом из Любанского района. Окончил Бобруйский аграрно-экономический колледж по специальности «Правоведение».

По словам Евгения Ванцевича, подобного рода профессия в первую очередь требует юридической грамотности и напрямую связана с людьми. Компетентный специалист предоставляет юридические консультации коллегам и работникам хозяйства. Большую часть своего времени проводит с различной документацией: законами, постановлениями, решениями и другими нормативно-правовыми актами. Занимается составлением и заключением договоров, исковых заявлений. Таким образом, в его обязанности входит любая работа, связанная с правом и законодательством. И, как считает сам юрист, главная его задача — найти правильное решение и проследить за его соблюдением.

Умело сочетая трудолюбие и современные подходы в юриспруденции, молодой юрист добивается поставленных целей. Останавливаться на достигнутом не желает, поэтому и продолжает образование в Могилевском государственном университете имени А. Кулешова. Служение закону было и будет жизненным кредо всех юристов, а знания и опыт обеспечивают становление Беларуси как правового государства.

Татьяна БОХАН