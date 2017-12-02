2 декабря в торговом центре «Замок» открылся первый магазин U.S. POLO ASSN. В ассортименте есть мужская и женская коллекции. Мы сходили на открытие и узнали, как развивает американскую марку турецкая компания и как цены на U.S. POLO у нас отличаются от других стран.





Магазин начал работу еще утром, но официальное открытие прошло вечером с выступлением музыкантов и проведением конкурсов.

На открытие были приглашены посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама, директор по развитию турецкой группы компаний «АЙДЫНЛЫ» Мурат Чейлан, жена одного из учредителей «Замка» Анжела Петрович и другие гости.





В столичном магазине в ассортименте представлена только одежда. Но в других странах продают и нижнее белье, и обувь, и вещи для детей.

Женский джемпер у нас стоит в пределах 90−115 рублей, джинсы - 130−215. Куртки в среднем обойдутся в 315−340. Цены на мужскую одежду - в таком же диапазоне. В честь открытия магазина для покупателей сделали скидку на некоторые товары — 20%.

Первые покупатели: «Со скидкой будет хорошая цена»



Первые покупатели считают, что ценник на U.S. POLO неплохой. Один них — Давид говорит, что знаком с этой маркой потому что покупал вещи U.S. POLO за границей.

— Я особо не обращал внимания, чтобы сравнивать стоимость, но в Минске ценник U.S. POLO достаточно приемлемый. У них хорошее качество вещей и фактура приятная. Но в Минске скромное наполнение, не все есть в ассортименте. Мне нравится у них нижнее белье, пижамы, рубашки и брюки.

Виталий и Татьяна увидели, что гостям раздают шампанское, поэтому решили зайти. Женщина отмечает, что ассортимент хоть и небольшой, но вещи качественные.





— Хорошая цена тут, когда есть распродажа. Ну вот, например, пальто стоит 500 рублей, это дороговато. Но со скидкой будет хорошая цена относительно других магазинов, которые здесь есть. Вещи хорошие, а покупать сюда придем, когда будет скидка 50%.

После покупатели обращают внимание, что размеров представлено не так много, например, женщинам с объемом бедер больше 100 куртку подобрать будет сложно.

Продавец же нам поясняет, что в магазине есть размерный ряд для женщин от S до L, для мужчин — от M до XXXL.

Как отличаются цены в Минске от тех, что в Турции, России и Украине





Бренд-менеджер U.S. POLO в Минске Дарья Ермак говорит, что у турецких партнеров, которые продали франшизу, есть планы открыть несколько магазинов в следующем году, но вряд ли это произойдет так быстро.

Что же касается экономический показателей, то в Минске стремятся в среднем к 1,7 товаров в чеке.

— Мы решили купить эту марку, потому что она известна в мире и подходит для нашего портфолио — сегмента средний, средний плюс. U.S. POLO отвечает потребностям белорусского потребителя, они лаконичны и приемлемы по цене.





Ермак утверждает, что цены в Минске примерно на том же уровне, как и в странах СНГ.

«Если не брать Россию, где все дороже», — говорит бренд-менеджер, но замечает, что в Минске дороже, чем в Турции.

Мы сравнили одежду U.S. POLO с ценами на сайте бренда. Так вот в Турции стоимость вещей и правда заметно отличается.

Если у нас женская куртка стоит в пределах 315−340 рублей, то в Турции такая же обходится в 127. А вот в России она действительно дороже — в белорусских рублях ценник будет в пределах 415. Но, например, в Украине куртка этой же модели будет стоить заметно дешевле — 157 рублей.

Турецкая компания: «Наш средний чек — на 150 евро и выше»

Шьет одежду для американского бренда турецкая группа компаний «АЙДЫНЛЫ». 20 лет назад они получили лицензию на продажу U.S. POLO и теперь обладают правом представлять марку в более чем 60 странах мира — Африки, Восточной Европы, СНГ, Средней Азии.

При этом, U.S. POLO ASSN практически нет в Западной Европе.

Директор по развитию «АЙДЫНЛЫ» Мурат Чейлан рассказал TUT.BY, что, скорее всего, в ближайшие 5 лет ситуация изменится.





— Америка сейчас предлагает нам принять лицензию на Западную Европу. Есть итальянская фирма, которая владеет лицензией на страны Европы, но они не открывают такое количество магазинов, не представляет полностью всю марку, не продают франчайзинг, поэтому, скорее всего, в ближайшие 5 лет нам передадут возможность по распространению марки в Европе.

Мурат Чейлан пояснил, что U.S. POLO решили выйти на белорусский рынок, потому что Беларусь — дружественная Турции страна.

«И нам подходит профиль покупателя, который тут есть», — замечает гость.

Белорусский рынок перед этим тщательно исследовали. Упоминая экономические показатели для нашей страны Мурат Чейлан напоминает, что в каждой стране они разные.

— Среднее количество товаров в чеке для наших магазинов — 2,7, в идеале — 3. Средний чек — на 150 евро и выше.





По мнению нашего собеседника, в последнее время белорусский рынок стабилен и подвержен тем тенденциям, которые идут в России.

— У нас больше 100 магазинов представлено в России. Почему бы не быть такому бренду и в Беларуси? Нам кажется, с помощью франчайзинга мы сможем представить свою марку у вас широко.

Представители бренда считают марку средней по рынку — между масс-маркетом и премиальным сегментом.

Напоследок Мурат Чейлан рассказал и о сходстве U.S. POLO с другим брендом — Ralph Lauren.

— Такое, конечно, бывает. Как видите, у нас два коня, а у них — один. На наших товарах всегда написано «не путать с маркой нашего конкурента». В Америке даже было открыто дело по разбирательству этого вопроса и U.S. POLO его выиграло, потому что компания основана намного раньше Ralph Lauren — в 1890 году.



