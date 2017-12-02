Мокрый снег прогнозируется 4 декабря в Беларуси

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3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и мокрый снег ожидается на большей части Беларуси 4 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. На большей части страны прогнозируется снег и мокрый снег, ночью и утром по юго-востоку - сильный и мокрый снег, в отдельных районах - налипание мокрого снега. Ночью и утром местами возможен туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменный, умеренный.

Температура воздуха ночью и утром составит от 0 до минус 5 градусов, во второй половине дня будет от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-

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