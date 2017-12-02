ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мокрый снег прогнозируется 4 декабря в Беларуси

03.12.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Снег и мокрый снег ожидается на большей части Беларуси 4 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. На большей части страны прогнозируется снег и мокрый снег, ночью и утром по юго-востоку — сильный и мокрый снег, в отдельных районах — налипание мокрого снега.

Ночью и утром местами возможен туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменный, умеренный.

Температура воздуха ночью и утром составит от 0 до минус 5 градусов, во второй половине дня будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха ночью и утром составит от 0 до минус 5 градусов, во второй половине дня будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мокрый снег прогнозируется 4 декабря в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика