Более 780 грузовиков ожидают выезда на границе с Литвой

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе ожидают выезда больше 780 грузовых автомобилей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 12.00 3 декабря, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди больше 300 большегрузов, еще в трех пунктах - "Привалке", "Беняконях" и "Котловке" - более чем по 160 фур в каждом. На белорусско-латвийской границе в пункте "Урбаны" выезда ждут более 100 фур, в "Григоровщине" - больше 50.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Брузги" ожидают выезда свыше 80 грузовиков, в "Козловичах" - более 20 фур, в "Берестовице" - больше 60.

На границе с Украиной очередей практически нет: в пункте пропуска "Мокраны" ждут выезда 5 большегрузов.-0-