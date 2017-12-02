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"Съехались на похороны, а их нет". Белорусы пишут заявления в милицию на минского ритуального агента
03.12.2017 15:01 — Новости Общества | Tut.by
Белорусы жалуются в милицию на ритуального агента: деньги взяла, а обещанных похорон и памятников нет. TUT.BY поговорил с пострадавшей, предпринимательницей, а также с милицией и государственной ритуальной службой.
Пострадавшие: «Обязательства не выполняет, похороны переносит»
Сестра Малгожаты Ворсанович умерла 4 августа, но родные смогли ее похоронить только 20 октября.
— Людмила жила в Молодечно одна. Когда все случилось, все похоронные дела пришлось разруливать самой, — рассказывает TUT.BY Малгожата Ворсанович. — Ритуальную службу «Интерзабота» мы нашли в интернете — позвонили по первому объявлению. В Молодечно приехала женщина на микроавтобусе, забрала покойницу. Мы оформили договор и сразу заплатили 1015 рублей. Сестру перевезли в Минск, кремировали, мы стали заказывать колумбарную ячейку (ниша, в которую помещают урну с прахом. — Прим. TUT.BY) на Восточном кладбище.
Заказы оформляла директор «Интерзаботы» Инесса К. За улучшенный дизайн колумбарной ячейки Малгожата Ворсанович заплатила ритуальному агенту еще 680 рублей.
— Потом она говорит, что мы с мужем люди в возрасте, можем забронировать рядом с ячейкой моей сестры еще две ячейки для себя. Объяснила, что так многие делают. Мы подумали, что никого у нас нет, — и согласились. Заказали еще две ячейки для себя.
Эти две ячейки про запас потянули еще на 620 рублей. Малгожата Ворсанович говорит, что не чувствовала подвоха, потому что договор составляли, квитанции выдавались.
— Потом мне уже сказали, что с этими документами я не могу обратиться в общество по защите прав потребителей: там не указаны сроки исполнения.
Сначала Инесса К. назначила похороны на 19 августа.
— Съехались на похороны… Родственники приехали из Москвы, а К. звонит и говорит, что похорон не будет, не успевает. Мол, мы заказали зеленый гранит, а его из Финляндии не успели привезти, так что придется подождать. В общем, все расстроились, я еще и получила на орехи от родственников, которых созвала, — говорит сестра умершей Людмилы.
Похороны, припоминает Малгожата Ворсанович, ритуальный агент меняла не меньше трех раз.
— Я ей говорю: да не нужен мне этот зеленый гранит, давайте уже обычный, раз это так сложно. А она: ничего уже нельзя поменять, деньги уплачены. Последний раз она мне писала, что фирма организует захоронение 29 сентября, но потом снова все отложила на неопределенное время. Я не выдержала и поехала в крематорий. А там — урну не отдают! Оказалось, сдавал ее какой-то шофер, мы с трудом его нашли. В ожидании похорон урна с прахом сестры болталась на складе месяца два.
Сестру Малгожата Ворсанович похоронила 20 октября, с помощью Спецкомбината КБО, государственной компании. На предпринимательницу Инессу К. написала заявление в милицию. Женщина подсчитывает, что ритуальный агент осталась ей должна 2020 рублей.
— К. выполнила по договору три пункта: транспортировку, кремацию, урну для праха купила. Но ни ячейки для сестры, ни забронированных ячеек для нас — ничего не сделала. За это время она присылала мне 200 рублей «в качестве моральной компенсации». Долг обещала вернуть сначала 24 октября, потом 13 ноября — ссылалась на то, что ее счета арестованы. С тех пор и денег нет, и на связь не выходит.
Из Фрунзенского РУВД Минска пришел ответ — возбуждать уголовное дело по статье мошенничество не стали. Милиция порекомендовала обращаться в суд или в прокуратуру.
— Мне ответили, что в ее действиях не усматривается мошенничества, поскольку она говорит, что не отказывается возвращать деньги, ссылается на сложную жизненную ситуацию.
Сейчас Малгожата Ворсанович пытается обжаловать отказ милиции в прокуратуре Фрунзенского района. На днях из прокуратуры женщине пришел ответ: материалы направили на дополнительную проверку.
— В состоянии стресса я наломала дров, — сокрушается собеседница. — Дамы из крематория рассказали мне, что мой случай не первый.
Помимо Малгожаты Ворсанович с претензиями к «Интерзаботе» обращалась в редакцию еще одна пользовательница TUT.BY. У девушки умерла мать, ее кремировали, но похорон праха, заказанных у Инессы К., пришлось ждать четыре месяца. Спустя это время с похоронами помогли все в том же Спецкомбинате КБО. Правда, позже девушка отказалась рассказывать в СМИ свою историю — предпринимательница вернула долг.
На сайтах с отзывами о работе минских предприятий можно найти немало отрицательных отзывов по работе того же ритуального агента. Что-то касается переноса даты похорон, что-то — претензий по памятникам. Причем комментаторы предупреждают друг друга: до «Интерзаботы» ритуальная служба Инессы К. называлась «Исток и С».
Во Фрунзенском РУВД, куда обращалась Малгожата Ворсанович, ситуацию с жалобами на ритуального агента TUT.BY не прокомментировали.
А вот в Октябрьском РУВД (этот отдел милиции упоминает в отзывах на работу ритуального агента в интернете) комментируют: в этом районе Минска написали заявления на Инессу К. около десяти потерпевших.
— По работе предпринимательницы проводили проверку, ее материалы направили в Следственный Комитет, где им должны дать правовую оценку, — отмечают в Октябрьском РУВД.
По информации столичной милиции, заявления на эту предпринимательницу поступали не только в Октябрьское РУВД Минска, но в другие отделения милиции Минска и республики — их около двадцати.
Ритуальный агент: «Кремацией больше не занимаюсь»
TUT.BY дозвонился директору «Интерзаботы». Она говорит, что не может вернуть деньги своей бывшей клиентке Малгожате Ворсанович, потому что «счета до сих пор арестованы».
— У меня был клиент, которому я практически все услуги выполнила, но ему не понравилась плита… Он подождал какое-то время и подал в суд. Это парализовало работу предприятия, счета арестовали. Я планирую вернуть деньги Малгожате 18 декабря, когда у меня закончатся все мои споры.
Инесса К. рассказывает, что по искам от клиентов у нее уже было девять судов.
— К сожалению, я во всех судах проиграла.
— Сколько вы должны вернуть денег по решению судов?
— С учетом очень больших моральных ущербов и просрочки — где-то 22 тысячи… Послушайте, если у меня есть деньги — я их перечисляю. Перечисляла Малгожате 200 рублей. Но у меня сейчас нету возможности платить. Проценты: день просрочки — 1%, за месяц — 30%, за три месяца набегает 100%.
— Как много людей, с которыми вы уже рассчитались? По судебным решениям, или в частном порядке?
— 12 человек.
— Сколько еще тех, с кем надо решить вопрос?
— Шесть, наверное… Послушайте, я даже квартиру продала, чтобы решить эти вопросы. У меня была квартира в Минске. Сейчас живу в Гродненской области. Я планирую продать единственное жилье, чтобы рассчитаться с долгами. Я понимаю, я стараюсь, но вот и эти отзывы в интернете не дают возможности… Люди почитали и перестали обращаться.
Предпринимательница признает, что бизнес по установке памятников и по услугам кремации у нее не удался.
— Потому что я не профессионал в плане выпуска памятников. Я специалист в оказании услуг сиделки. Занялась памятниками, потому что мне казалось, что я все знаю, но потом всплыло много нюансов. Сейчас я очень раскаиваюсь и переживаю, что этим занялась. Сейчас я кремацию убрала… Я похороны в землю провожу — люди у меня довольны похоронами. Еще я специалист в оказании услуг сиделки — люди довольны.
Спецкомбинат КБО: «Мы не можем контролировать порядочность предпринимателей»
Минский крематорий относится к Спецкомбинату КБО. Там родственникам умерших рассказывают, что делать, чтобы избежать проблем.
— Крематорий это вообще единственное предприятие в Беларуси, которое занимается кремацией умерших, — отмечают на предприятии. — Все услуги, связанные с погребением, стоит оформлять прямо на комбинате.
— Человек, который не является родственником покойного, может взять на себя роль посредника и работать с вами?
— Похоронами могут заниматься родственники и свойственники человека. Свойственники это отношения вроде «теща-зять». Бывает, занимаются организацией похорон и соседи, и предприятия. В таком случае, они являются волеизъявителями умершего. То есть, родственники должны понимать, что в случае проблем они будут предъявлять претензии к самим себе и к тем людям, которым доверились.
О проблемах, которые возникают с частными ритуальными агентами на Спецкомбинате КБО слышали, но считают, что это случаи «единичные».
— Мы советуем обратиться в правоохранительные органы. Мы не можем контролировать порядочность предпринимателей, которые оказывают эти услуги.
На Спецкомбинате КБО напоминают, что в Минске работает круглосуточный номер похоронной службы — 173. Если человек умирает в другом регионе Беларуси и его собираются кремировать, то за консультацией тоже стоит обращаться в минский крематорий.
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"Съехались на похороны, а их нет". Белорусы пишут заявления в милицию на минского ритуального агента
Белорусы жалуются в милицию на ритуального агента: деньги взяла, а обещанных похорон и памятников нет. TUT.BY поговорил с несколькими пострадавшими,...
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