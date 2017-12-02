3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Безопасный Новый год" стартует 4 декабря в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

От работников МЧС можно будет узнать, как безопасно украсить новогоднюю елку, что делать, чтобы не оказаться в больнице из-за петарды или фейерверка, почему не стоит играть на льду, как не замерзнуть в сильный мороз и что делать, если все-таки случилась чрезвычайная ситуация. "Обо всем это расскажут не только люди в форме, но и ребята из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, - отметили в МЧС. - "Безопасный Новый год" традиционно не обходится без ярких и красочных конкурсов, развлекательных программ и массовых мероприятий. Акция будет одинаково интересна как подрастающему поколению, так и взрослым".

Пройдет мероприятие в четыре этапа. Первый продлится с 4 по 12 декабря. Спасатели побывают в санаториях, оздоровительных центрах, профилакториях, домах отдыха, пансионатах, домах ветеранов и центрах социального обслуживания населения. На втором этапе - с 13 по 20 декабря - обучать безопасности будут в общеобразовательных учреждениях, интернатах, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, находящихся в социально опасном положении. Во время третьей части акции 21-26 декабря работники МЧС напомнят о безопасном использовании фейерверков в местах продажи пиротехники, проведут беседы на ледовых катках и в детских учреждениях здравоохранения. Заключительный этап пройдет 27 и 28 декабря на открытых площадках, в крупных торговых центрах, на рынках и в детских развлекательных центрах.-0-