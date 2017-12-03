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Правительство Польши может выделить "Белсату" 4,7 миллиона евро
04.12.2017 00:18 — Новости Общества | Tut.by
Правительство Польши намерено выделить около 20 млн злотых на финансирование деятельности телеканала «Белсат» в 2018 году. Это более 4 млн 760 тыс. евро в эквиваленте,
Такую сумму телевидение получит благодаря поправке в польский закон о бюджете, которую на рассмотрение в Комиссию общественных финансов внесла одна из депутатов правящей консервативно-католической партии «Право и Справедливость»,
По данным ресурса, возможность, что поправка не будет принята депутатами, равняется почти нулю, поскольку ее принятие поддерживает глава правящей партии Ярослав Качиньский, которого называют «человеком номер один» в польском государстве.
Официальный представитель «Белсат» в Беларуси Алексей Минчонок сказал «Нашей Ниве», что пленарного голосования по поправке в польском парламенте пока не было, но он надеется на хороший результат.
Ежегодно на функционирование «Белсата» необходимо 27−28 млн злотых. К 2016 году МИД Польши давало из своего бюджета на телеканал от 16 млн до 20 млн злотых в зависимости от года. Часть средств поступала от иностранных грантодателей, правительств и компаний.
30 декабря 2016 года Министерство иностранных дел Польши в одностороннем порядке прекратило соглашение о финансировании «Белсата». 10 декабря телевидение собирается отметить 10-летний юбилей.
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Такую сумму телевидение получит благодаря поправке в польский закон о бюджете, которую на рассмотрение в Комиссию общественных финансов внесла одна из депутатов...
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